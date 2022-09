Le Vietnam fait match nul en match amical avec la Palestine

L'équipe masculine de football U20 a fait un match amical nul avec son homologue palestinien ayant lieu le 3 septembre dans la ville de Viet Tri, province septentrionale de Phu Tho.

Dans la première moitié du temps, le Vietnam a dominé le terrain et a eu plus d'occasions de marquer que son rival, mais les joueurs vietnamiens n'ont pas réussi à viser.

De son côté, la Palestine a appliqué des tactiques défensives et des contre-attaques, et a généré plusieurs occasions dangereuses pour le but vietnamien.

L'équipe masculine de football U20. Photo: VNA

En seconde période, malgré les efforts des deux équipes, le match s'est terminé sans aucun but marqué.

Selon l'entraîneur de l'équipe vietnamienne, Dinh The Nam, ce match est une répétition importante et une occasion de sélectionner les meilleurs joueurs en vue des éliminatoires de la Coupe d'Asie qui auront lieu dans deux semaines. - VNA/VI