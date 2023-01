Le Vietnam fait le point de sa participation à l’ASEAN en 2022

Le ministère des Affaires étrangères, l’agence nationale de coordination de l’ASEAN, a présidé lundi 9 janvier à Hanoi une réunion intersectorielle pour examiner la coopération de l’ASEAN et la participation du Vietnam aux activités du bloc en 2022, et définir les orientations pour cette année.

Vue de la réunion intersectorielle, à Hanoi, le 9 janvier. Photo: VNA

Saluant leur engagement actif et leurs contributions à la coopération de l’ASEAN en 2022, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré qu’au milieu de la situation internationale et régionale complexe et des impacts de nombreux problèmes, les ministères et les secteurs devraient élaborer des plans approfondis pour 2023.



En particulier, ils devraient rechercher des opportunités pour contribuer simultanément à la coopération de l’ASEAN et garantir les intérêts nationaux au service du développement national.



Une coordination étroite entre les ministères et les secteurs est l’un des facteurs décisifs du succès et de l’efficacité de l’engagement du Vietnam dans les activités de l’ASEAN, a-t-il souligné.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a déclaré que 2022 était une année pleine de défis internes et externes pour l’ASEAN. Cependant, comme le thème du bloc pour l’année dernière était " ASEAN A.C.T. : Relever les défis ensemble", l’ASEAN a surmonté les difficultés en s’appuyant sur la solidarité, l’assistance mutuelle, le sens des responsabilités et une voix commune dans les problèmes régionaux et mondiaux.



La région a enregistré un taux de croissance de plus de 5%. La construction de la Communauté de l’ASEAN a également enregistré des progrès dans tous les domaines, de la défense, de l’économie, du commerce, de la finance, des transports au travail en passant par l’éducation, la santé, les sports, la culture, l’information et la science et la technologie.



En particulier, le lancement de la rédaction de la Vision post-2025 de la Communauté de l’ASEAN au début de 2022 a reflété l’attention et la détermination des pays membres à consolider une communauté de plus en plus autonome et forte.



L’association a également connu de grands progrès dans les relations extérieures, notamment l’établissement de partenariats stratégiques intégraux avec les États-Unis et l’Inde et l’accord de principe sur l’amélioration des liens avec le Canada, a-t-il poursuivi.



Lors de la réunion, les participants ont déclaré que l’année dernière, les ministères et les secteurs du Vietnam avaient activement et étroitement coopéré avec le président cambodgien de l’ASEAN et d’autres pays membres, contribuant ainsi au succès commun du bloc et promouvant de nombreuses questions préoccupant le Vietnam.



Ces dernières comprennent la reprise globale, le développement, la coopération sous-régionale, l’économie numérique, l’économie circulaire, la transition énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité de l’information.



En outre, ont-ils noté, le Vietnam a accueilli et présidé avec succès de nombreuses activités importantes pour aider à reprendre la coopération du bloc, telles que la 23e réunion multilatérale des chefs d’armée de l’ASEAN, le Forum juridique de l’ASEAN 2022, la conférence de l’ASEAN sur les questions de la fonction publique et la réunion des ministres de l’Education de l’ASEAN.



Les participants ont convenu de poursuivre la participation active et responsable du Vietnam pour aider à réaliser les priorités et les objectifs de l’ASEAN en 2023, maintenir la solidarité et promouvoir la centralité de l’association et la mise en œuvre des plans de l’ASEAN sur trois piliers, construire la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour l’après-2025, et promouvoir les questions d’attention du Vietnam.



Ils ont également proposé de réformer le mécanisme de coordination entre les ministères et les secteurs afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de la participation du Vietnam à l’ASEAN.