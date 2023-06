Le Vietnam fait de son mieux dans ses capacités pour aider Cuba

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a reçu le 22 juin à Hanoï le général de corps d'armée Álvaro López Miera, membre du Bureau Politique du Parti communiste cubain, ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, en visite au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et le général de corps d'armée Álvaro López Miera, membre du Bureau Politique du Parti communiste cubain, ministre des Forces armées révolutionnaires. Photo : VNA Il a rappelé l'impression et les souvenirs profonds de sa dernière visite à Cuba, affirmant la solidarité inébranlable du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam pour la juste cause du Parti, de l'État et du peuple de Cuba. Il a affirmé que les mots immortels du commandant en chef Fidel Castro "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang" resteraient à jamais dans la mémoire et les pensées du peuple vietnamien.

Nguyen Phu Trong a félicité les résultats importants que le Parti, l'État et le peuple de Cuba ont obtenus au cours des dernières années ; partagé les difficultés et les défis auxquels Cuba est confrontée. Le Vietnam fera de son mieux dans ses conditions et ses capacités pour aider Cuba, a-t-il affirmé.

Le leader du Parti a aussi hautement apprécié le rôle important et les résultats de la coopération en matière de défense entre les deux pays.

Pour sa part, Álvaro López Miera a exprimé son plaisir de se rendre à nouveau au Vietnam, de voir des grandes réalisations et résultats importants que le Vietnam a obtenus au fil des ans, en particulier le contrôle réussi de la pandémie de COVID-19, la mise en oeuvre efficace d'importants programmes de développement socio-économique, la garantie de la sécurité sociale, le rehaussement de la position et du prestige sur la scène internationale.

Il a souligné que le Parti, l'État et l'Armée populaire cubains attachaient une grande importance à la consolidation et à la préservation de l'amitié et de la solidarité particulières entre le Vietnam et Cuba.

Il a rendu compte à Nguyen Phu Trong des résultats de la coopération entre les deux forces armées au cours des dernières années, affirmant qu'il travaillerait en étroite collaboration avec le ministère vietnamien de la Défense pour bien mettre en œuvre les contenus de la coopération.