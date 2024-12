Le Vietnam face à la transition démographique : défis et perspectives

À l'occasion de la Journée de la population du Vietnam (26 décembre), Le Thanh Dung, directeur du Département de la population et de la planification familiale du ministère de la Santé, a partagé avec l'Agence vietnamienne d'Information les défis démographiques auxquels le Vietnam est confronté aujourd'hui, ainsi que les politiques et programmes mis en œuvre pour ajuster les taux de natalité.

Selon lui, le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans le contrôle de sa croissance démographique. Depuis 2006, le pays a atteint et maintenu jusqu'en 2021 un taux de fécondité proche du taux de remplacement.

Le taux de croissance démographique est passé de 3,93 % en 1960 à 0,85 % en 2023, atteignant une population de 100,3 millions d'habitants, ce qui place le Vietnam au 3ᵉ rang en Asie du Sud-Est, au 8ᵉ rang en Asie et au 15ᵉ rang mondial. Cet accomplissement a favorisé une restructuration démographique positive, permettant au pays de bénéficier du dividende démographique depuis 2007.

Cependant, depuis 2021, le taux de natalité a commencé à diminuer pour atteindre 1,96 enfant par femme en 2023, soit le niveau le plus bas jamais enregistré.

Cette tendance est particulièrement marquée dans les zones urbaines et le delta du Mékong, tandis que les zones économiquement défavorisées telles que les régions montagneuses du Nord, le Centre-Nord et les Hauts Plateaux du Centre continuent d'avoir des taux de natalité élevés.

Le Vietnam a réalisé de nombreuses avancées en matière de population, mais il doit relever les défis liés à la baisse du taux de natalité, aux disparités régionales et à la tendance au mariage tardif pour assurer un développement durable, a-t-il déclaré.



Le Thanh Dung a donné plusieurs causes à cette baisse du taux de natalité, notamment l'amélioration des conditions de vie, l'augmentation du niveau d'éducation et des opportunités de carrière, le coût élevé de la vie et de l'éducation des enfants, ainsi que le manque de politiques de soutien aux familles avec enfants en bas âge. Cette situation engendre des conséquences négatives telles qu'une pénurie de main-d'œuvre, un vieillissement rapide de la population, une diminution de la taille de la population et des défis pour le système de sécurité sociale.

Pour y remédier, le gouvernement a adopté le 28 avril 2020 un programme visant à ajuster le taux de natalité selon les régions et les groupes cibles d'ici 2030 (Programme 588). Plusieurs localités ont mis en place une panoplie de mesures incitatives pour soutenir la natalité, allant du soutien financier pour les soins médicaux à la réduction des frais de scolarité, en passant par des récompenses pour les familles ayant deux enfants avant l'âge de 35 ans.

Le ministère de la Santé prépare une nouvelle loi sur la population qui sera présentée à l'Assemblée nationale en 2025. Ce texte législatif vise à adapter la politique démographique aux enjeux actuels, notamment en maintenant un taux de natalité de remplacement tout en réduisant les disparités régionales et en garantissant le respect des droits de l'homme.

À cette occasion, Le Thanh Dung a appelé les jeunes générations à faire un bilan de santé avant le mariage pour bien préparer l'avenir et à donner naissance à deux enfants pour assurer un avenir durable à leur famille et à la société. -VNA/VI