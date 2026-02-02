Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux nouvelles mesures tarifaires américaines contre Cuba

Le 2 février 2026, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré que le Vietnam était profondément préoccupé par les nouvelles mesures américaines imposant des droits de douane supplémentaires sur les produits en provenance des pays qui fournissent du pétrole à Cuba.

« Ces sanctions unilatérales auront de graves répercussions sur l’économie, la société et les moyens de subsistance du peuple cubain », a-t-elle souligné.

Pham Thu Hang a réaffirmé le soutien constant du Vietnam aux nombreuses résolutions adoptées année après année par l’Assemblée générale des Nations Unies, appelant les États-Unis à lever immédiatement les mesures de blocus et d’embargo unilatéraux imposées à Cuba et à engager des démarches en faveur du dialogue et de l’amélioration des relations avec Cuba.

«Le Vietnam réaffirme, une fois de plus, avec force sa solidarité indéfectible et son amitié traditionnelle avec le peuple cubain frère», a conclu la porte-parole.-VNA/VI