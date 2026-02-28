La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, Photo: VNA

Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face à l’escalade complexe du conflit au Moyen-Orient, qui menace gravement la vie et la sécurité des populations ainsi que la paix et la stabilité de la région et du monde.

Le 28 février, répondant à une question de la presse sur la réaction du Vietnam à l’actuelle montée des tensions au Moyen-Orient, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a souligné :

Le Vietnam appelle les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue, à mettre immédiatement fin aux actions susceptibles d’aggraver les tensions, à protéger les civils ainsi que les infrastructures essentielles, et à régler les différends par des moyens pacifiques, dans le strict respect du droit international, de la Charte des Nations unies et des résolutions pertinentes des Nations unies, tout en respectant la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays, afin de créer des conditions favorables aux négociations de paix pour la sécurité, la sûreté, la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Face aux nouvelles évolutions liées à la situation dans la région, le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les autorités compétentes ont chargé les représentations vietnamiennes en Iran et en Israël de coordonner étroitement avec les services concernés dans le pays, les missions diplomatiques vietnamiennes dans les zones voisines, ainsi qu’avec les autorités et les missions diplomatiques accréditées sur place, afin de suivre de près l’évolution de la situation et de se tenir prêtes à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des ressortissants vietnamiens ainsi que des sièges des représentations diplomatiques.

Selon les dernières informations fournies par les représentations vietnamiennes en Israël et en Iran, les ressortissants vietnamiens présents sur place sont actuellement en sécurité.

Le ministère des Affaires étrangères recommande aux citoyens vietnamiens de ne pas se rendre en Iran et en Israël à l’heure actuelle, ni dans les zones voisines affectées par le conflit, sauf en cas de nécessité absolue.

Le ministère demande également aux citoyens vietnamiens se trouvant en Iran, en Israël ou dans les zones voisines touchées par le conflit de maintenir un contact régulier et de suivre attentivement les informations diffusées par les représentations vietnamiennes en Iran et en Israël, de se conformer strictement aux réglementations des autorités locales en matière de déplacements ainsi qu’aux recommandations du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Pour toute assistance, les citoyens vietnamiens en Iran et en Israël sont invités à contacter les lignes d’urgence pour la protection consulaire de l’Ambassade du Vietnam en Iran et de l’Ambassade du Vietnam en Israël, ainsi que le centre d’appel pour la protection consulaire du ministère des Affaires étrangères :

- Ligne d’urgence pour la protection consulaire en Israël : +972.555.025.616, courriel : giooctv.mofa@gmail.com ou +972.508.783.373, courriel : thuynb.mofa@gmail.com

- Ligne d’urgence pour la protection consulaire en Iran : +989339658252 (appel direct) ; +989334609074 (WhatsApp, Viber).

- Centre d’appel pour la protection consulaire du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères : +84981848484 ou +8496541118, courriel : baohocongdan@gmail.com . - VNA/VI