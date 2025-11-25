Le Vietnam expose sa culture à Washington (États-Unis)

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung s'exprime à l'évènement. Photo: VNA

L'ambassade du Vietnam aux États-Unis a inauguré, le 24 novembre à Washington, une exposition de photographies et d'artisanat vietnamien.



Cet événement culturel s’inscrit dans le cadre de la célébration du 30ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les deux peuples.



Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a souligné que cette exposition témoigne de l’importance de la diplomatie culturelle, l’un des trois piliers de la politique étrangère du Vietnam, aux côtés de la diplomatie politique et économique.



Selon l’ambassadeur, des relations internationales durables se construisent non seulement à travers des accords, mais aussi grâce aux liens entre les personnes, à la compréhension mutuelle et aux échanges culturels.



L’exposition, coorganisée notamment par le Centre États-Unis–ASEAN du Département d’État américain et l’Université d’État de l’Arizona (ASU), présente des photographies retraçant les étapes importantes des relations bilatérales au cours des 30 dernières années. Elle expose également des produits artisanaux traditionnels, illustrant plus de 4.000 ans de culture vietnamienne.



À cette occasion, l’ambassade du Vietnam a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir les populations du Centre du Vietnam touchées par les récentes intempéries.



L’exposition est ouverte du 24 au 25 novembre 2025 et se poursuivra au The Ven on Embassy Row les 26 et 27 novembre 2025. – VNA/VI