La compagnie par actions d’alimentation Vinh Thanh Dat (Vfood) du Vietnam a exporté le 18 juin son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon, marquant une nouvelle avancée pour les produits agroalimentaires transformés vietnamiens sur les marchés internationaux exigeants.

Le Vietnam exporte son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon. Photo: thanhnien.vn

Ce premier envoi est le résultat de près de deux années de coopération entre l’entreprise vietnamienne et son partenaire japonais. Développé avec l’appui d’experts japonais, le produit a été conçu pour répondre aux préférences des consommateurs nippons tout en respectant les normes strictes de sécurité alimentaire du Japon.​

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Cette exportation ouvre de nouvelles perspectives pour les produits à base d’œufs transformés vietnamiens et contribue à accroître la valeur ajoutée de la filière avicole nationale.​

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Elle intervient alors que le marché vietnamien des œufs fait face à une situation de surproduction, due à l’augmentation des cheptels dans de nombreux élevages après une période de prix élevés. L’offre dépasse désormais la demande, entraînant une baisse des prix.​

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Dans ce contexte, le développement des exportations pourrait contribuer à écouler les excédents, soutenir les revenus des éleveurs et renforcer leur confiance dans la poursuite de leurs activités.​

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À plus long terme, cette orientation devrait favoriser la modernisation et la standardisation des méthodes de production, tout en consolidant la chaîne de valeur de l’industrie vietnamienne des œufs. -VNA/VI