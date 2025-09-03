Le Vietnam exporte près de 5,9 millions de tonnes de riz de janvier à mi-août

Photo : VNA

Selon l’Association des vivres du Vietnam (Vietnam Food Association - VFA), du 1er janvier au 15 août, le Vietnam a exporté près de 5,9 millions de tonnes de riz pour une valeur de plus de 3 milliards de dollars, soit une hausse de 2,88 % en volume mais une baisse de 16 % en valeur par rapport à la même période de 2024.



La semaine dernière, les prix à l'exportation du riz ont atteint leur plus haut niveau en huit mois, dans un contexte de resserrement de l'offre. Le riz parfumé à 5 % de brisures a été coté entre 455 et 460 dollars la tonne le 28 août, soit son prix le plus élevé depuis le début de l'année.



Un commerçant de Hô Chi Minh-Ville a observé que l'offre se resserrait tandis que la demande restait stable, avant l’entrée en vigueur, le 1er septembre, de la décision des Philippines de suspendre pendant 60 jours les importations de riz.



À Can Tho, dans le delta du Mékong, le riz jasmin se négociait à 8.400 dongs le kilo, l'IR 5451 à 6.200 dongs, l'OM 18 à 6.700 dongs et le ST25 à 9.500 dongs, selon l'Institut de politique et de stratégie pour l'agriculture et l'environnement.



Au 25 août, les provinces du delta du Mékong avaient semé plus de 1,82 million d'hectares de riz d'été-automne, dont 1,08 million d'hectares ont été récoltés, avec une production estimée à 6,53 millions de tonnes.



Par ailleurs, les semis d'automne-hiver ont atteint 581.000 hectares, soit 83 % de l'objectif de 700.000 hectares. Le riz de saison, quant à lui, couvre 145.000 hectares, soit 43 % de l'objectif.-VNA/VI