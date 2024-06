Le Vietnam exporte pour 190,08 milliards de dollars au premier semestre

Le chiffre d’affaires des exportations de marchandises du Vietnam a été estimé à 190,08 milliards de dollars au premier semestre 2024, en hausse de 14,5% sur un an, ce qui porte l’excédent commercial du pays à 11,63 milliards de dollars, a rapporté samedi 29 juin l’Office général des statistiques (GSO).



La croissance a été tirée par les secteurs à capitaux nationaux et étrangers. Le secteur étatique a vu ses exportations croître de 20,6% à 53,39 milliards de dollars, soit 28,1% du total.



Parallèlement, le secteur à capitaux étrangers, y compris le pétrole brut, a enregistré une augmentation de 12,3% à 136,69 milliards de dollars, représentant les 71,9% restants.



Les produits industriels transformés ont dominé les exportations, générant un chiffre d’affaires estimé à 166,79 milliards de dollars.



Les importations ont progressé de 17 % sur un an pour atteindre 178,45 milliards de dollars. Le secteur étatique a contribué à hauteur de 65,74 milliards de dollars au chiffre d’affaires des importations, soit une augmentation de 22,3%.



Le secteur à capitaux étrangers a importé pour 112,71 milliards de dollars de marchandises, en hausse de 14,1% par rapport à la même période de l’année dernière.



Les matières premières destinées à la production constituaient la principale catégorie d’importations, représentant une part importante de 94 %, pour une valeur de 167,73 milliards de dollars.



Les États-Unis restent le plus grand marché d’exportation du Vietnam, avec un chiffre d’affaires estimé à 54,3 milliards de dollars. La Chine a conservé sa position de premier marché d’importation du Vietnam, avec une valeur estimée à 67 milliards de dollars. – VNA/VI