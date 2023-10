Le Vietnam exporte plus de 6,6 milliards de dollars de produits aquatiques en neuf mois

Le Vietnam a expédié pour plus de 6,6 milliards de dollars de produits aquatiques au cours des neuf premiers mois de cette année, soit une baisse de 22% en glissement annuel, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Transformation des thons congelés destinés à l’exportation dans la compagnie par actions de produits aquatiques de Binh Dinh. Photo : VNA

Les exportations de produits aquatiques en septembre 2023 sont estimées à 862 millions de dollars, soit l’équivalent de la même période de 2022 et une légère hausse par rapport à août, a-t-elle indiqué, notant que les ventes de produits phares, tels que les crevettes et les thons ont retrouvé leur niveau de septembre 2022 alors que celles de pangasius ont bondi de 9%.



La directrice de la communication de la VASEP, Lê Hang, a fait savoir qu’entre janvier et septembre, les exportations de crevettes ont rapporté 2,55 milliards de dollars, soit une régression de 25% par rapport à la même période de l’an dernier.



Les ventes de thons en septembre ont atteint le niveau du même mois de l’an dernier mais ont quand-même baissé de 23% au cours des neuf premiers mois de 2023, à 623 millions de dollars, a indiqué la responsable.



Les expéditions de pangasisus au cours des neuf premiers mois se sont repliées de de près de 31% par rapport à la même période de l’an dernier, à près de 1,4 milliard de dollars, malgré le redressement progressif des marchés chinois, mexicain, brésilien, néerlandais, britannique et américain, a-t-elle ajouté.

Les États-Unis, la Chine et le Japon étaient les premiers importateurs de produits aquatiques vietnamiens au cours des neuf premiers mois de 2023, représentant respectivement près de 1,2 milliard de dollars (-33%), 1,15 milliard de dollars (-15%) et près de 1,1 milliard de dollars (-14%).

Alors que la fluctuation cyclique des livraisons, l’inflation sur plusieurs marchés et le yen au plus bas face au dollar encalminent une forte accélération des ventes vietnamiennes d’ici à la fin de cette année, les signes laissent entrevoir un dernier trimestre plus enchanteur, selon l’ancien président de la VASEP et président de la Compagnie alimentaire par actions Sao Ta, Hô Quôc Luc.

Il a ainsi évoqué l’annonce américaine de la conclusion préliminaire de sa 19e période de réexamen avec des taxes moindres, l’élévation des relations vietnamo-américaines au niveau de partenariat stratégique intégrale, avec à la clé, le soutien à la reconnaissance du statut de pays à économie de marché du Vietnam qui plaide en faveur de la clôture des procès antidumping des crevettes et des pangasius.

La VASEP a prévu que, s’il n’y a pas de fluctuations inattendues sur le marché et que les sources de matières premières ne diminuent pas fortement, les exportations de produits aquatiques en 2023 généreront un chiffre d’affaires à l’export d’environ 9,2 à 9,3 milliards de dollars.