Le Vietnam exporte 4,9 millions de tonnes de riz au premier semestre de l'année

Exportations de riz. photo: VNA

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, au cours des six premiers mois de 2025, le Vietnam a exporté 4,9 millions de tonnes de riz pour une valeur de 2,54 milliards de dollars américains, soit une hausse de 7,6 % en volume mais une baisse de 12,2 % en valeur en glissement annuel.

Le prix moyen à l'exportation du riz au cours des six premiers mois est estimé à 517,5 dollars américains la tonne, en baisse de 18,4 % par rapport à la même période en 2024.

Les Philippines sont le premier marché consommateur de riz du Vietnam, avec une part de marché de 43,4 %. La Côte d'Ivoire et le Ghana arrivent en deuxième position avec des parts de marché respectives de 10,7 % et 10,5 %. Par rapport à la même période l'année dernière, la valeur des exportations de riz vers le marché philippin a diminué de 17,4 %, celle vers la Côte d'Ivoire a augmenté de 88,6 % et celle vers le marché ghanéen de 61,4 %.

Parmi les 15 plus grands marchés d'exportation, la valeur des exportations de riz a le plus augmenté sur le marché du Bangladesh avec une augmentation de 293,2 fois et a le plus diminué sur le marché malaisien avec une baisse de 54,7%.

Selon l'Association l'Association alimentaire du Vietnam (VFA), le prix du riz vietnamien à 5% de brisures était de 382 dollars/tonne le 3 juillet, en légère baisse par rapport aux 383 dollars/tonne de la semaine précédente.

Parallèlement, les prix du riz thaïlandais ont chuté sous la pression du baht fort et de la faible demande. Les prix à l'exportation du riz indien sont restés stables grâce à une demande atone et à une offre abondante.

Les exportations de riz en 2024 ont atteint pour la première fois 9 millions de tonnes, rapportant 5,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 10,6% en volume et 23% en valeur. Le prix moyen à l’exportation du riz en 2024 a augmenté également de 16,7% par rapport à 2023. Il s’agissait d’une percée extrêmement impressionnante pour le pays, 35 ans après les débuts de l'exportation du riz vietnamien.

Le riz vietnamien est présent dans environ 150 pays et territoires. Parmi ceux-ci, les plus importants sont les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, la Côte d'Ivoire et le Ghana. En particulier, les Philippines restent le plus grand marché d'importation de riz du Vietnam, et le Vietnam est également le premier fournisseur de riz de ce pays. -VNA/VI