Le Vietnam exhorte les organes des Nations unies à soutenir efficacement les pays

Le Vietnam a proposé mercredi 24 mai aux organes des Nations unies de renforcer les activités de coordination pour soutenir efficacement les pays, améliorer la compétitivité nationale et établir de nouveaux partenariats internationaux pour soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang (2e à partir de la gauche), chef de la Mission permante du Vietnam aux Nations unies. Photo : VNA





Cette proposition a été émise par l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permante du Vietnam aux Nations unies, qui s’est exprimé en tant qu’orateur principal lors de la séance de dialogue entre les pays et les coordinateurs résidents et les équipes de pays des Nations unies (UNCT), organisée dans le cadre de la session du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC).



L’ambassadeur Dang Hoang Giang a également appelé à assurer un financement adéquat, durable et stable pour que le système de développement des Nations unies et les coordonnateurs résidents puissent remplir pleinement ses fonctions.



Il a souligné les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, de mise en œuvre des objectifs de développement durable au cours des dernières années et a reconnu la précieuses contributions de la coordinatrice résidente et des agences des Nations unies dans l’appui aux recommandations politiques, la mobilisation des ressources, la promotion du dialogue avec les parties prenantes dans le processus de mise en œuvre des programmes et politiques de développement durable.

Le diplomate a souligné que les gouvernements sont principalement responsables de la mise en œuvre des objectifs de développement durable au moyen de la construction des cadres juridiques et de la mobilisation des politiques, des ressources nationales et internationales, et de l’encouragement des populations à la révision et à la mise en œuvre des politiques.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permante du Vietnam aux Nations unies s’exprimant lors de l’événement. Photo : VNA





Selon l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, dans les temps à venir, la mise en œuvre des objectifs de développement durable sera confrontée à de nombreux défis, notamment les ressources limitées et la nécessité de respecter les engagements internationaux.



Par conséquent, les personnes doivent être placées au centre des politiques, programmes et objectifs, en renforçant les cadres et institutions juridiques nationaux, en augmentant les investissements, en mobilisant l’assistance technique et en renforçant les capacités ainsi que la coordination entre les ministères et secteurs concernés, a-t-il indiqué.



S’exprimant lors de la réunion, la coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, et de nombreux représentants des agences spécialisées des Nations unieps et des pays ont hautement apprécié le modèle vietnamien et le leadership du gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable,



Ils ont estimé que le Vietnam est une leçon réussie de coordination efficace entre le pays et les Nations unies, en particulier dans la coordination des activités d’aide au développement et de mobilisation financière. – VNA/VI