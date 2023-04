Le Vietnam exhorte l’Australie à développer un commerce bilatéral plus équilibré

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu lundi 17 avril à Hanoi le ministre australien du Commerce et du Tourisme Don Farrell, a invité les deux parties à développer leur commerce bilatéral de manière plus équilibrée en promouvant les exportations vietnamiennes vers l’Australie.

Il a demandé à l’Australie de faciliter davantage l’accès au marché australien des produits électroniques, des chaussures, des textiles et des produits agricoles vietnamiens, car certains des marchés vietnamiens se contractent actuellement en raison de difficultés générales à créer des emplois et des moyens de subsistance pour leurs populations.



A l’heure des célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques en 2023, le chef du gouvernement a proposé que l’Australie se renforce dans un certain nombre de domaines forts des deux deux pays, tels que l’éducation et la formation, l’économie numérique, l’innovation, les énergies renouvelables, le travail, le tourisme, les échanges populaires et l’agriculture de haute technologie.



Le Vietnam et l’Australie ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique en mars 2018, et ont convenu, lors de l’entretien entre le président Vo Van Thuong et le gouverneur général d’Australie David Hurley, le 4 avril à Hanoi, d’échanger sur l’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique intégral en temps opportun.



La coopération en matière d’économie, de commerce et d’investissement a continué d’obtenir de nombreux résultats positifs. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 15,7 milliards de dollars en 2022, en hausse de près de 27% par rapport à 2021. L’Australie est devenue le 7e partenaire commercial du Vietnam qui est devenu son 10e partenaire commercial.

Le ministre Don Farrell a présenté au Premier ministre Pham Minh Chinh les résultats de la 3e réunion ministérielle du partenariat économique Vietnam-Australie qu’il il a coprésidée lundi 17 avril à Hanoi avec le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung.



Le dirigeant vietnamien a demandé au ministre Don Farrell de faire rapport au gouvernement australien sur les résultats de la coopération avec les agences vietnamiennes pour mettre en œuvre les résultats de la 3e réunion ministérielle et la poursuite de la réalisation fructueuse de la stratégie d’engagement économique renforcé Australie-Vietnam (EEES).



Il a exhorté le ministre Don Farrell à apporter une contribution importante à la promotion du commerce et des relations de coopération entre les deux pays, espérant que l’Australie soutient les efforts du Vietnam dans la construction d’une économie indépendante, autonome liée à une intégration internationale profonde et efficace.



En particulier, le Vietnam souhaite bénéficier de l’aide australienne en matière d’innovation, de capital, de technologie, de formation des ressources humaines, de savoir-faire managérial, notamment dans les domaines de l’économie numérique, de l’économie verte, de l’économie circulaire, de la transition énergétique, du changement climatique.



Il a demandé au ministre australien du Commerce et du Tourisme de transmettre au Premier ministre australien son invitation à effectuer une visite au Vietnam au moment opportun.



Le ministre australien a fait savoir que l’Australie souhaite que le Vietnam joue un rôle plus important dans la stratégie australienne de diversification des partenaires commerciaux, qu’il serve de pont pour le renforcement des relations entre l’Australie et l’ASEAN.