Le Vietnam et Singapour unis pour renforcer leur partenariat stratégique global

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone mardi après-midi 10 février avec son homologue singapourien Lawrence Wong sur les mesures destinées à promouvoir et à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Singapour.

Au nom du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et du Parti et de l’État vietnamiens, il a remercié le Premier ministre singapourien pour sa lettre de félicitations à l’occasion du succès du 14e Congrès national du PCV, avant de transmettre les vœux de bonheur et de prospérité pour la Nouvelle Année du secrétaire général Tô Lâm, des dirigeants et du peuple vietnamiens au secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP), au Premier ministre, ainsi qu’aux dirigeants et au peuple singapouriens. Le Premier ministre Lawrence Wong a exprimé ses remerciements et a présenté ses meilleurs vœux pour l’Année du Cheval au secrétaire général Tô Lâm, aux hauts dirigeants et au peuple vietnamiens.

Le chef du gouvernement vietnamien a présenté plusieurs propositions de coopération entre les deux pays, notamment la priorité donnée à l’expansion et à la modernisation du réseau des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) vers la deuxième génération, qui ne se limitera pas à des parcs industriels mais intégrera également des services, des technologies de pointe et des éco-cités ; l’objectif étant d’atteindre 30 VSIP d’ici 2026, année du 30e anniversaire de ce modèle réussi au Vietnam.

Il a salué la croissance positive et continue des échanges bilatéraux en 2025, en hausse de 12% par rapport à 2024, et a demandé à Singapour de continuer à accroître ses importations de produits agricoles et de mettre en œuvre efficacement le Protocole d’accord concernant le commerce du riz entre les gouvernements vietnamien et singapourien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait part à son homologue singapourien de sa décision de construire un Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, et a proposé que les deux pays renforcent leur coopération dans la construction et le développement de ce centre, dans un esprit de coopération substantielle, d’avantages mutuels, en tirant parti des atouts de chaque partie, en se reliant et en se complétant mutuellement, contribuant ainsi à attirer des ressources et à promouvoir le développement global de la région de l’ASEAN.

Il a exhorté Singapour à soutenir le Vietnam en fournissant expériences et conseils au gouvernement vietnamien ; à renforcer la coopération bilatérale dans le développement des infrastructures financières et bancaires, notamment numériques, des systèmes de paiement, des paiements transfrontaliers, de l’identification numérique et de la cybersécurité ; la connexion de l’écosystème financier, ainsi que la présence des banques, des fonds d’investissement et des sociétés fintech singapouriennes au Vietnam.

Saluant la coopération active des deux pays dans le domaine des énergies propres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties réalisent rapidement des études sur les projets éoliens offshore au Vietnam afin d’exporter de l’électricité vers Singapour, et qu’elles coopèrent pour intégrer ce projet au programme de coopération intergouvernementale, créant ainsi un cadre juridique et contribuant à la réalisation du Réseau électrique de l’ASEAN (APG).

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière d’échange de crédits carbone, contribuant ainsi à l’approfondissement du partenariat Vietnam-Singapour pour l’économie numérique et l’économie verte.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également proposé que les deux pays renforcent leur coopération en matière de défense et de sécurité, luttent contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, la fraude, les crimes financiers et la cybercriminalité.

Il a demandé à Singapour de continuer à soutenir le Vietnam dans le développement des ressources humaines, en particulier au niveau stratégique, et d’accroître le nombre de bourses d’études à tous les niveaux pour les Vietnamiens ; et de renforcer les échanges entre les peuples, d’étudier la possibilité d’ouvrir davantage de vols directs entre Singapour et les principales villes du Vietnam, et de promouvoir le tourisme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de continuer de renforcer la coopération, de consolider la solidarité et de défendre le rôle central de l’ASEAN, notamment dans le règlement des questions régionales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’entretient par téléphone avec son homologue singapourien Lawrence Wong. Photo : VNA

De son côté, le Premier ministre Lawrence Wong a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du PCV. Il a souligné la confiance de Singapour dans le fort potentiel de croissance du Vietnam pour la période à venir et a réaffirmé l’engagement de Singapour à accroître ses investissements au Vietnam, notamment par la création de nouveaux parcs industriels Vietnam-Singapour.

Il a souligné certains domaines de coopération que les deux pays doivent continuer de promouvoir. Félicitant le Vietnam pour la création du Centre financier international, il a déclaré que le développement de ce centre repose non seulement sur les infrastructures, mais aussi sur le perfectionnement des institutions et du cadre juridique. Il a réaffirmé que Singapour demeure un partenaire fiable, apportant son soutien et son aide au Vietnam pour le développement efficace du Centre financier international.

Le Premier ministre Lawrence Wong a également convenu de coopérer activement dans le domaine des énergies propres et a suggéré qu’outre le commerce, la coopération soit également étendue à d’autres domaines importants, notamment la défense et la sécurité.

Il a réaffirmé le soutien continu apporté au Vietnam en matière de développement des ressources humaines, a encouragé les universités singapouriennes à accroître le nombre de bourses d’études et a promu davantage les échanges entre les peuples des deux pays.

Le chef du gouvernement singapourien a pleinement souscrit à la nécessité de coopérer pour renforcer la solidarité et le rôle central de l’ASEAN dans la construction d’une ASEAN plus forte et plus unie, et pour promouvoir les initiatives d’intégration de l’ASEAN.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une coopération étroite et d’une collaboration efficace en 2027 quand le Vietnam accueillera l’Année de l’APEC et Singapour assumera la présidence de l’ASEAN.

Le Premier ministre Lawrence Wong a affirmé que Singapour continuera de coopérer afin de rendre le partenariat stratégique global Vietnam-Singapour toujours plus substantiel et efficace. – VNA/VI