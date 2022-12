Le Vietnam et Singapour réunis sur la connectivité économique

La 16e conférence ministérielle sur la connectivité économique Vietnam-Singapour a eu lieu vendredi 2 décembre à Singapour.



Au cours des 10 premiers mois de cette année, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 7,7 milliards de dollars, en hausse de 15,8% sur un an. Singapour est actuellement l'un des principaux investisseurs au Vietnam avec plus de 3.000 projets valides avec un capital total de près de 70,3 milliards de dollars.



Lors de la conférence, les deux parties ont discuté des orientations pour élargir leur coopération dans les énergies renouvelables et l'innovation.



Le Vietnam a proposé à la partie singapourienne de collaborer pour mettre en oeuvre de nouvelles initiatives dans le cadre de l'accord de connectivité économique Vietnam-Singapour signé entre les deux gouvernements en 2005, d’encourager ses entreprises à avancer de nouvelles propositions de coopération et à accroître les investissements au Vietnam.



Après la conférence, le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, et le deuxième ministre singapourien de l’Industrie et du Commerce et ministre de la Main-d'œuvre, Tan See Leng, ont assisté à la signature d’un document de coopération sur l'innovation entre le Centre national d'innovation du Vietnam et le Département de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie (SEAO) relevant du ministère singapourien de l'Industrie et du Commerce.

Lors de sa tournée à Singapour, le ministre Nguyên Chi Dung a également co-présidé un séminaire sur les relations d'affaires Vietnam-États-Unis-Singapour organisé par le ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec le US - ASEAN Business Council (USABC), l'ambassade du Vietnam à Singapour, Singapore Economic Development Board (EDB), le groupe META.



Nguyên Chi Dung a déclaré espérer que l'USABC, l'EDB ainsi que les grandes entreprises américaines continueraient à servir de pont pour promouvoir une coopération efficace en matière d'investissement avec les entreprises vietnamiennes, en particulier dans des domaines potentiels tels que l'économie numérique, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, l'innovation, etc.



Il a également émis le souhait que les grandes entreprises comme Meta et Apple non seulement investissent efficacement mais contribuent également davantage au développement socio-économique du Vietnam.