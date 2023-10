Le Vietnam et plusieurs autres pays d’Asie du Sud-Est discutent de la prévention de l'apatridie

Une table ronde des hauts fonctionnaires d'Asie du Sud-Est sur l'enregistrement à l'état civil, les documents d'identité et la prévention de l'apatridie, a eu lieu le 25 octobre à Hanoï.

Panorama de la table ronde. Photo : VNA

Organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l’événement avait pour objet de renforcer les efforts des pays dans la prévention de l’apatridie.



Il a réuni une cinquantaine de délégués de huit pays d'Asie du Sud-Est (Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam, Timor-Leste), des représentants d'agences des Nations unies et d'autres organisations internationales.

La table ronde était l’occasion pour les pays de partager leurs expériences et leurs histoires de réussite en matière de réduction et de prévention de l’apatridie.



Selon l’assistant du ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, il est nécessaire que les pays d'Asie du Sud-Est continuent à travailler en plus étroite collaboration pour prendre des solutions visant à prévenir et réduire l'apatridie aux niveaux national, régional et mondial. Cela contribuera à gérer plus efficacement la population et les migrations et à mieux protéger et promouvoir les droits de l’homme, a-t-il souligné.



De son côté, Indrika Ratwatte, directeur régional de l’UNHCR pour l'Asie et le Pacifique, a déclaré que malgré des défis, les pays d'Asie du Sud-Est avaient fait des progrès significatifs dans la lutte contre l'apatridie ces dernières années. Il s’est déclaré convaincu que le partage des histoires de réussite et des pratiques encouragerait les gouvernements à prendre de nouvelles mesures pour mettre fin à l'apatridie en Asie du Sud-Est.



Pour sa part, Pauline Temesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a affirmé que pour lutter plus efficacement contre l'apatridie dans la région, des actions supplémentaires, accélérées et ciblées étaient nécessaires.



Des responsables gouvernementaux et des experts internationaux ont discuté d’approches spécifiques pour faire avancer l’objectif de mettre fin à l’apatridie…



Un apatride est une personne qui ne possède la nationalité d’aucun pays. Plus de la moitié des apatrides dans le monde vivent en Asie et parmi eux, environ 2,5 millions en Asie du Sud-Est.



Les pays d’Asie du Sud-Est ont pris des mesures importantes pour mettre fin à l’apatridie. Ces mesures constituent un élément important des stratégies nationales de mise en œuvre des Objectifs de développement durable énoncés dans l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable.