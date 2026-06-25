Le Vietnam et l’UNICEF renforcent leur coopération en faveur du développement intégral des enfants

Dans la matinée du 24 juin, à Hanoï, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a reçu Silvia Danailov, représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra (à droite) reçoit Silvia Danailov, représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam. Photo : VNA

Lors de la réception, tout en appréciant l'accompagnement et le soutien constant de l'UNICEF envers le gouvernement vietnamien, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a souligné que l'année 2025 était un jalon significatif marquant le 50e anniversaire de la coopération bilatérale dans la protection, les soins et l'éducation des enfants. Elle a indiqué que la coopération entre 2017 et 2025 s’était traduite par la réalisation de nombreux programmes et projets concrets dans des secteurs clés, de la santé et de la nutrition à l’amélioration des cadres institutionnels et des politiques dédiés à l’enfance.



La vice-Première ministre a affirmé que le Vietnam accordait toujours une attention particulière à l'enfance, identifiée comme la première priorité et la ressource humaine stratégique déterminante pour l'avenir de la nation.

Lors de la réception. Photo : VNA

Pour la période à venir, elle a indiqué que le Vietnam mettrait l’accent sur quatre priorités : poursuivre l’amélioration du système institutionnel et des politiques en faveur des enfants ; consolider le dispositif de gestion publique aux niveaux central, provincial et communal, avec la participation de l’ensemble du système politique ; consacrer davantage de ressources à la protection des enfants, notamment dans l’environnement numérique, en vue d’éliminer les violences à leur encontre ; et investir dans leur développement intégral– moral, intellectuel, physique et esthétique – de la période prénatale jusqu’à l’âge de 18 ans, en accordant une attention particulière aux enfants issus des minorités ethniques, aux enfants en situation difficile, vivant dans les zones frontalières et insulaires, ainsi qu’aux enfants handicapés.

Sur cette base, elle a suggéré que l'UNICEF continuait de partager ses expériences internationales et d'apporter un soutien technique pour aider le Vietnam à parfaire son système institutionnel. Elle a appelé à une coopération accrue pour protéger les enfants en ligne face à l'explosion des sciences et technologies, prévenir les violences et minimiser les risques d'accidents. Elle a également sollicité un accompagnement dans les soins de santé physique et nutritionnels pour développer des ressources humaines de haute qualité, ainsi que le partage de méthodes visant à créer le meilleur environnement familial, scolaire et social pour les enfants.



Pour sa part, Silvia Danailov, a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables en tant que premier pays d'Asie et deuxième au monde à avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, soulignant les récentes initiatives et engagements concrets du pays. Elle a informé que l'UNICEF collaborait actuellement avec les autorités vietnamiennes pour élaborer le programme de coopération pour les cinq prochaines années (2027-2031), afin qu'il soit en parfaite adéquation avec le niveau actuel de développement socio-économique du pays.



Silvia Danailov a formulé plusieurs recommandations stratégiques clés pour soutenir le Vietnam. Elle a notamment proposé que le pays poursuive la révision de ses lois afin d'harmoniser la définition de l'enfant comme toute personne de moins de 18 ans, conformément à la Convention internationale. Elle a préconisé un renforcement de l'allocation budgétaire publique ainsi que le déploiement de travailleurs sociaux spécialisés aux niveaux provincial et communal.

Par ailleurs, elle a recommandé de renforcer le cadre juridique en envisageant la criminalisation des nouveaux délits cybernétiques pour protéger les mineurs dans l'espace numérique.- VNA/VI