Le Vietnam et l’UE intensifient leur coopération globale

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang (droite) et la directrice générale par intérim pour l’Asie et le Pacifique au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), Paola Pampaloni. Photo: VNA

La 6e réunion du Comité mixte Vietnam-Union européenne (UE) s’est tenue le 24 novembre à Bruxelles, sous la coprésidence de la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et de la directrice générale par intérim pour l’Asie et le Pacifique au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), Paola Pampaloni.

Cette réunion avait pour objectif de mettre en œuvre l’Accord de partenariat et de coopération globale (PCA) entre les deux parties.

En ouverture, Paola Pampaloni a exprimé sa solidarité avec le Vietnam face aux dégâts causés par les typhons et inondations. Elle a précisé que l’UE avait accordé 850 000 euros d’aide d’urgence et encouragé la contribution de ses États membres. Le Luxembourg, l’Allemagne et la République tchèque ont déjà répondu, le premier envoi humanitaire luxembourgeois étant arrivé au Vietnam.

Lors de la session, les deux parties ont partagé des informations sur la situation socio-économique et les politiques étrangères respectives. Elles ont passé en revue l’ensemble de la coopération bilatérale dans les cadres existants, tels que le Dialogue Défense-Sécurité, le Comité commercial de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et les sous-comités spécialisés.

Les deux parties ont constaté le développement positif de leurs relations après 35 ans d’établissement de liens diplomatiques, avec un renforcement de la confiance politique et la continuité des échanges de délégations à tous les niveaux. La coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, du développement, de la défense, de l’éducation et de la lutte contre le changement climatique a produit des résultats significatifs.

Le Vietnam et l’UE se sont mis d’accord pour intensifier les échanges de délégations de haut niveau et pour mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA). Elles ont également convenu de mobiliser les six États membres de l’UE restants pour une ratification rapide de l’Accord de protection des investissements (EVIPA).

Les deux parties ont affirmé leur volonté d’étendre la coopération dans des domaines prometteurs tels que le commerce, l’investissement, l’économie verte, la transformation numérique, l’économie circulaire, la pêche durable, la transition énergétique propre, ainsi que la science et l’innovation, ces deux derniers étant considérés comme un nouveau pilier de coopération.

Le Thi Thu Hang a sollicité le soutien de l’UE pour l’exploitation des initiatives Erasmus+ et Horizon Europe. Elle a également évoqué le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et les mesures prises par le Vietnam contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), demandant à l’UE et à ses États membres de lever prochainement le « carton jaune ». L’UE a pris note des efforts du Vietnam.

L’UE a réaffirmé son rôle de partenaire important pour le Vietnam dans la région Asie-Pacifique et a salué ses réalisations en matière de développement socio-économique. Les deux parties ont réitéré leur engagement à promouvoir le multilatéralisme et le rôle des Nations Unies, ainsi qu’à résoudre les différends maritimes par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982). Elles ont souligné l’importance de maintenir la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale.

Cette session a souligné la détermination du Vietnam et de l’UE à renforcer leur coopération globale, ouvrant la voie à des relations bilatérales plus substantielles et durables. – VNA/VI