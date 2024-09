Le Vietnam et l’ONU travaillent ensemble pour construire un avenir meilleur pour l’humanité

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

Depuis le 21 septembre 2024, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm et son épouse assisteront au Sommet de l’avenir, à la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, travaillera aux Etats-Unis.



Selon l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU se déroule dans un contexte particulièrement important alors que l'ONU et le Vietnam s'oriente vers le 80e anniversaire de la fondation de l'ONU, la plus grande organisation multilatérale de la planète, et vers le 80e anniversaire de la naissance de la République démocratique du Vietnam, aussi vers un nouvel avenir et une nouvelle voie de développement pour l’ONU et le monde.



Dans ce contexte, l'ONU organisera une série d'événements au cours de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU 2024, l'accent étant mis sur le Sommet de l’avenir (22 et 23 septembre) sur le thème « Solutions multilatérales pour un avenir meilleur » et le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies (24-28 septembre) sur le thème « Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures » pour appeler à une coopération internationale accrue et au renforcement du multilatéralisme, avec le rôle central de l'ONU visant à promouvoir la mise en œuvre d'objectifs communs, en particulier les Objectifs de Développement Durable, a dit l’ambassadeur Dang Hoang Giang.



Une haute délégation vietnamienne dirigée par le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm assistera au Sommet de l’avenir et au débat général de haut niveau de l'Assemblée générale de l’ONU avec le grand message « Consolider ensemble le multilatéralisme et travailler ensemble pour créer un avenir de paix, de stabilité, de prospérité et de durabilité pour tous », a indiqué l’ambassadeur.



La présence du dirigeant Tô Lâm à cet événement a une signification très importante, a souligné l’ambassadeur, ajoutant que c'est la première fois que le secrétaire général du PCV assistera directement à l'Assemblée générale de l’ONU et c'est aussi la première activité diplomatique multilatérale du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm à l'ONU, contribuant à réaffirmer ainsi fermement au plus haut niveau la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, d'intégration internationale proactive et positive, globale, profonde et efficace ; à partager la vision et les solutions du Vietnam sur le rôle de l'ONU et les grands problèmes mondiaux, tout en démontrant le profond intérêt du Parti et de l'État pour la coopération multilatérale, les principaux agendas de l'ONU et l'importance des relations de coopération intégrale avec l'ONU.



En ce qui concerne les contributions significatives du Vietnam à l’ONU ces derniers temps, le diplomate a fait savoir qu’en près d’un demi-siècle, les relations de coopération entre le Vietnam et l’ONU avaient connu des progrès remarquables, sous de nombreux aspects et à plusieurs niveaux. L'ONU est un ami de confiance, aux côtés du Vietnam dès les premiers jours de la reconstruction du pays après la guerre et dans le processus de Renouveau. Le Vietnam affirme constamment son rôle proactif et sa contribution positive aux activités de l’ONU, partageant profondément les valeurs fondamentales de cette organisation.



D'un pays bénéficiant de l'aide de l'ONU, le Vietnam est progressivement devenu un partenaire fiable et efficace de l'ONU, et est le 49ème contributeur au budget de l'ONU, participe de plus en plus profondément, apportant des contributions significatives dans les trois principaux piliers : paix-sécurité, coopération au développement et droits de l’homme.



Dans le domaine de la paix et de la sécurité, le Vietnam est l'un des principaux pays soutenant le multilatéralisme et une approche multilatérale pour résoudre les défis mondiaux, affirmant le rôle clé de l'ONU et promouvant le respect de la Charte de l’ONU et du droit international.



Dans le domaine de la coopération au développement, le Vietnam contribue toujours activement à promouvoir un ordre économique et commercial international juste et équitable et à protéger les droits légitimes des pays en développement. Malgré des ressources limitées, le Vietnam constitue un point positif dans la mise en œuvre des objectifs de développement mondiaux, est très apprécié par la communauté internationale et encouragé à partager ses expériences.



Dans le domaine des droits de l'homme, le Vietnam maintient fermement l'option du Parti et de l'État consistant à considérer l'être humain comme « le centre, l'objectif, le sujet et la force motrice du développement national », garantit et promeut activement les droits de l'homme conformément aux normes internationales, participe à la lutte contre la tendance à politiser les droits de l'homme et soutient une approche basée sur le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle, contribuant ainsi à réduire les divergences et les désaccords.



Dang Hoang Giang a déclaré que la diplomatie multilatérale en particulier et l'art de la "diplomatie du bambou" avaient été clairement démontrés au forum de l'ONU et avaient contribué à renforcer la position et l'image du Vietnam et de son peuple aux yeux des amis internationaux.



Selon le diplomate, le Vietnam a obtenu des grands acquis, démontrant clairement que le Vietnam est un membre actif, responsable et proactif dans la plupart des activités générales de l'ONU, dont le maintien de la paix et de la sécurité, la promotion des objectifs de développement durable et les droits de l'homme.



Le Vietnam a également lancé de nombreuses initiatives, manifestant clairement sa volonté de partager le travail commun de l'ONU pour rejoindre d'autres pays dans la promotion du multilatéralisme et unir leurs efforts dans un environnement international complexe.



Grâce aux activités diplomatiques multilatérales, les amis et partenaires internationaux font de plus en plus confiance au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir les relations bilatérales amicales et à promouvoir les ressources pour le développement national.Cette visite du secrétaire général du Parti et président To Lam réaffirme une fois de plus au plus haut niveau la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations du Vietnam et montre clairement l'image du Vietnam en tant que membre actif, responsable et capable d’assumer les tâches communes de l’ONU.



Dans les temps à venir, le Vietnam continuera de renforcer son partenariat avec l'ONU pour promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies ; participer à apporter des contributions substantielles au maintien de la paix et de la stabilité régionales et internationales ; répondre rapidement et efficacement aux défis mondiaux, en particulier aux engagements en faveur d'une action contre le changement climatique ; continuer à mettre en œuvre activement le Plan d’action national pour mettre en œuvre l'Agenda 2030 ; promouvoir la participation aux activités de maintien de la paix des Nations Unies ; booster les relations entre l'ONU et les organisations régionales, en particulier en promouvant le rôle central de l'ASEAN dans la structure de sécurité régionale.



En outre, le Vietnam continuera également à promouvoir le travail de candidature pour d'importants mécanismes de l'ONU, notamment le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2026-2028 et le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035, le Conseil de sécurité des Nations unies en 2032 et 2033; à présenter progressivement des Vietnamiens qualifiés pour postuler à des postes de direction dans les organisations spécialisées des Nations Unies.



Au cours des 47 dernières années, le partenariat Vietnam-ONU a obtenu de nombreux résultats positifs et significatifs, répondant aux besoins et aux intérêts du Vietnam à chaque période, tout en contribuant à améliorer l'image et la position du pays et à renforcer la voix et « l'empreinte » du Vietnam à l'ONU.



Ces résultats créeront des conditions favorables pour que les deux parties puissent élargir et améliorer davantage l'efficacité de la coopération, soutenir activement le développement national et l'intégration internationale du Vietnam, ainsi que contribuer à la mise en œuvre des objectifs communs des Nations Unies pour la paix, la stabilité et le développement durable de l'humanité, pour un avenir meilleur pour tous. -VNA/VI