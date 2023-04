Le Vietnam et l’OIF renforcent leurs relations bilatérales

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt, au nom du ministre des Affaires étrangères, a reçu mardi 11 avril à Hanoi le représentant régional pour l’Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Edgar Doerig venu présenter ses lettres de créance.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt (à droite) et le nouveau représentant de l’OIF en Asie-Pacifique Dô Hung Viêt, à Hanoi, le 11 avril. Photo Journal "Le monde et le Vietnam"

Le vice-ministre a exprimé sa conviction que dans le nouveau poste, Edgar Doerig apportera de nouvelles contributions à une coopération fructueuse entre le Vietnam ainsi que les pays francophones de la région et l’OIF.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères s’est engagé à fournir tout le soutien possible dans la mesure de ses capacités aux activités de l’OIF, a-t-il déclaré.

Saluant le rôle de l’OIF et ses contributions importantes au renforcement de la coopération et de la solidarité entre les peuples et les gouvernements des pays francophones du monde entier, Dô Hung Viêt a affirmé que le Vietnam apprécie toujours hautement sa coopération avec l’OIF tout en s’engageant de manière active, proactive et responsable dans ses activités.

Il a également remercié la Représentation régionale de l’OIF basée à Hanoi pour sa coopération et sa coordination efficaces au cours des dernières années.

A cette occasion, Dô Hung Viêt a suggéré à l’OIF d’augmenter son soutien à l’enseignement du français au Vietnam, y compris la formation en français des forces militaires et de sécurité publique vietnamiennes participant aux missions de maintien de la paix des Nations unies.

Il a proposé d’accroître les échanges culturels et la coopération économique entre les partenaires vietnamiens et francophones, en particulier en Afrique, notamment à travers le modèle de coopération tripartite dans l’agriculture.

Le vice-ministre a également suggéré à l’OIF de soutenir les efforts visant à maintenir la paix, la stabilité, la sûreté et la sécurité de la navigation en Mer Orientale.

Edgar Doerig a, pour sa part, remercié le gouvernement vietnamien, le ministère des Affaires étrangères et les autres ministères et agences pour leur partenariat actif avec l’OIF.

Le nouveau représentant de l’OIF en Asie-Pacifique a pris note des priorités du Vietnam et a informé les activités de la Représentation régionale de l’OIF dans un proche avenir.

Il s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne pour lancer les priorités de coopération du Vietnam, notamment l’enseignement de la langue française, la formation en français, la promotion de la coopération culturelle, économique et d’investissement avec les partenaires francophones.

Concernant la question de la Mer Orientale, il a affirmé que l’OIF soutient fermement le respect sérieux du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux parties se sont engagées à coopérer étroitement et à se coordonner pour atteindre les objectifs fixés et exploiter pleinement le potentiel de coopération à l’avenir.