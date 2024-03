Le Vietnam et l’Irlande promeuvent leur coopération commerciale et d’investissement

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a fait part au ministre d’État du ministère irlandais de la Justice, James Browne, le souhait du Vietnam de promouvoir les relations de coopération, notamment économique, avec l’Irlande.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung (à droite, au centre) et le ministre d’État du ministère irlandais de la Justice, James Browne. Photo : VNA

Le Vietnam et l’Irlande entretiennent d’excellentes relations politiques et d’amitié traditionnelles, mais les relations de coopération dans le commerce, l’investissement et d’autres domaines restent encore modestes par rapport au potentiel et aux attentes des deux pays, a-t-il déclaré.

Le Vietnam prise et souhaite toujours promouvoir sa coopération avec l’Irlande dans tous les domaines, en particulier dans un contexte de structures commerciales en pleine mutation, représentant une bonne opportunité pour les deux pays de renforcer davantage leur coopération en matière d’investissement, a-t-il souligné.

Il a souhaité que l’Irlande soutienne le Vietnam pour le Centre de services techniques et d’incubation pour les petites et moyennes entreprises du Nord dans la province de Hoa Binh, et coopère avec le Centre national d’innovation dans ses domaines d’activité ; y compris la santé publique et la pharmacie.

Pour sa part, le ministre d’État James Browne a déclaré que malgré leur éloignement géographique, le Vietnam et l’Irlande présentent des similitudes historiques et culturelles.

Les deux pays disposent encore d’une grande marge de manœuvre et de grandes opportunités pour développer leur coopération commerciale et d’investissement ; y compris dans l’agriculture, les technologies de l’information et l’industrie pharmaceutique, a-t-il fait savoir.

L’agriculture est un pilier de l’économie vietnamienne dans les moments difficiles et a obtenu de nombreuses réalisations importantes, garantissant la sécurité alimentaire du Vietnam ainsi que ses exportations, a-t-il partagé, ajoutant que d’autres produits agricoles et aquatiques vietnamiens ont leur place sur le marché international.

Comme le Vietnam poursuit la restructuration du secteur agricole, en visant une économie basée sur l’agriculture de haute technologie, liée à la réduction des émissions de carbone, au développement durable, à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, il peut s’acquérir des expériences irlandaises en la matière.

L’Irlande est prête à coopérer avec le Vietnam sur les contenus proposés lors de cette rencontre, notamment dans le domaine de l’agriculture, a-t-il affirmé, suggérant aux deux parties de rechercher et identifier des domaines spécifiques

L’agriculture est un secteur important et clé en Irlande avec de nombreux produits à valeur ajoutée basés sur la haute technologie et nous espérons que ces produits auront davantage accès au marché vietnamien, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI