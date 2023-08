Le Vietnam et l’Iran disposent d’un énorme potentiel de coopération

L’ambassadeur du Vietnam en Iran, Luong Quôc Huy, a souligné le grand potentiel des deux pays pour renforcer leur coopération, en particulier dans l’économie et le commerce, lors d’un récent entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (4 août).

L’ambassadeur du Vietnam en Iran, Luong Quôc Huy, lors d’une cérémonie célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales. Photo : baotintuc.vn

Selon le diplomate, les relations Vietnam-Iran ont connu des développements importants, marqués par l’ouverture de l’ambassade d’Iran à Hanoi en 1991 et de l’ambassade du Vietnam à Téhéran en 1997.



Au cours des dernières années, les relations politiques et diplomatiques traditionnelles se sont développées de manière fructueuse, comme en témoignent les visites de haut niveau des dirigeants des deux pays, a-t-il poursuivi.



Les deux parties ont conclu divers accords de coopération dans des domaines tels que l’économie, le commerce, la culture, la science et la technologie, l’agriculture et les douanes, et établi d’importants mécanismes de coopération, a-t-il poursuivi.



Leurs échanges bilatéraux dépassaient 500 millions de dollars avant l’épidémie de Covid-19 et s’élevaient à plus de 100 millions de dollars l’an dernier, hors commerce via les pays tiers.



L’ambassadeur Luong Quôc Huy a souligné que les deux économies sont complémentaires car l’Iran possède des atouts dans les ressources naturelles, la science, la technologie et le pétrole et le gaz, tandis que le Vietnam a des avantages dans l’agriculture, l’artisanat, l’aquaculture et les ressources humaines.



En tant que membres de nombreuses organisations internationales, les deux pays se sont mutuellement soutenus lors de forums multilatéraux, a-t-il ajouté.



Concernant la prochaine visite en Iran du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, le diplomate a déclaré que les deux parties s’attendaient à signer à cette occasion de nombreux accords de coopération dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de la justice et des sports, et de la coopération décentralisé.



Il y aura une série d’activités, y compris un forum juridique et politique visant à renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays, une semaine de la culture vietnamienne et des expositions dans le cadre de la visite.



Ces activités visent à marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, à renforcer la coopération dans tous les domaines et à faire progresser les relations Vietnam-Iran, a-t-il indiqué.



Pour favoriser la coopération, l’ambassadeur Luong Quôc Huy a suggéré que les deux pays mettent davantage en œuvre les documents et mécanismes de coopération qu’ils ont signés et établis au cours des dernières années.



Les deux pays devraient créer les conditions permettant à leurs marchandises d’entrer sur leurs marchés respectifs, organiser conjointement des activités de promotion commerciale, accélérer les négociations et la signature d’un accord commercial préférentiel et rechercher des méthodes de paiement appropriées, a-t-il estimé.



Le diplomate a également suggéré aux deux pays de renforcer les échanges de délégations, notamment à haut niveau, de promouvoir la diplomatie populaire et d’intensifier la coopération décentralisée, tout en renforçant la collaboration dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, de la culture et du tourisme.



Selon l’ambassadeur, la 10e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Iran, prévue plus tard cette année, sera un point culminant des activités de coopération en 2023.



Le mécanisme prévoit des plans et des mesures de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de la banque, de l’investissement, de la science et de latechnologie et de la culture, a-t-il encore indiqué.