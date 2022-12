Le Vietnam et l’Indonésie porteront leur commerce à 15 mds de dollars avant 2028

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et son homologue indonésien Joko Widodo ont fait savoir à la presse à l’issue de leur entretien, vendredi 22 décembre à Jakarta, en Indonésie, que les deux pays s’efforcent d’augmenter leur commerce à 15 milliards de dollars et plus avant 2028.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et son homologue indonésien Joko Widodo lors de la rencontre avec la presse, à l’issue de leur entretien, à Jakarta, le 22 décembre. Photo: VNA

L’entretien a été très réussi, ont-ils déclaré, indiquant que les deux parties ont convenu de nombreux contenus de coopération importants, élevant le partenariat stratégique entre les deux pays à un niveau supérieur.



Le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie a surmonté de nombreux défis et est de plus en plus fiable, la coopération économique bilatérale est de plus en plus forte, se sont-ils félicité, ajoutant que les deux pays célébreront le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique en 2023, ouvrant une nouvelle page de coopération bilatérale.



Les deux parties ont convenu d’accroître l’échange de visites à tous les niveaux et de haut niveau, de déployer efficacement les mécanismes de coopération, le Comité de coopération bilatérale Vietnam-Indonésie, de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés, d’élaborer un plan d’action pour déployer le partenariat stratégique pour la période 2024-2028 de manière complète, intégrale et concrète



Le commerce bilatéral s’est renforcé dans une direction plus équilibrée et durable, créant des conditions permettant à leurs entreprises de diversifier les domaines d’investissement et de développer l’économie numérique, la transformation numérique, l’économie verte, les énergies renouvelables, le tourisme, les services et d’augmenter les vols reliant les deux pays.



La coopération bilatérale en matière de défense, de sécurité et de coopération maritime a été renforcée, de même que les échanges entre les localités et les entreprises.



Le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré qu’avec un commerce bilatéral qui a atteint 11,5 milliards de dollars en 2021 et pourrait s’élever à 13 milliards de dollars en 2022, les deux parties ont convenu de porter les échanges commerciaux à 15 milliards de dollars et plus avant 2028.



A cette fin, le président Joko Widodo a demandé au Vietnam de créer des conditions favorables pour l’exportation des marchandises indonésiennes, notamment les produits agricoles, vers le Vietnam. Il a également convenu avec son homologue vietnamien de promouvoir la coopération bilatérale en matière d’investissement.



L’Indonésie a investi dans 101 projets d”une valeur totale de 611,7 millions de dollars au Vietnam, a fait savoir le chef de l’Etat indonésien, appréciant la confiance du Vietnam dans les entreprises indonésiennes dans de nombreux domaines.



J’apprécie l’engagement du gouvernement vietnamien à résoudre certains des problèmes rencontrés par les investisseurs indonésiens. Cela contribue à promouvoir de nouveaux investissements dans l’avenir, a-t-il déclaré à la presse.



Le président Nguyên Xuân Phuc et moi-même avons également convenu de renforcer la coopération dans le domaine des énergies propres et des énergies renouvelables. Je salue la signature d’accords de coopération entre les deux pays dans les domaines de l’énergie et des minéraux. Cela contribuera à promouvoir le développement de l’énergie solaire, de la technologie de l’hydrogène et des réseaux électriques intelligents, a-t-il indiqué.



Je salue également la coopération efficace entre les entreprises des deux pays, notamment dans le domaine des motos électriques et des batteries de véhicules électriques, a-t-il ajouté.



Selon le président Joko Widodo, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération touristique, de s’efforcer d’atteindre le niveau d’avant la pandémie de Covid-19 et, en même temps, d’inciter les compagnies aériennes des deux pays à achever les plans d’ouverture d’une nouvelle route entre Dà Nang et Java, à augmenter les fréquences des vols entre Hô Chi Minh-Ville et Jakarta.



Sur les questions internationales et régionales, les deux présidents ont déclaré avoir convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les forums régionaux et internationaux, en particulier ceux de l’ASEAN et de l’ONU, et en même temps de partager leurs points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, y compris la Mer Orientale.



Le Vietnam et l’Indonésie ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir une ASEAN unie et autonome et de promouvoir son rôle central, en maintenant la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale; d’assurer la paix, la sûreté, la sécurité et la liberté de navigation et de survol sur la base du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Les deux dirigeants ont également déclaré avoir discuté des priorités de l’Indonésie au cours de l’année de présidence de l’ASEAN 2023. Le président Nguyên Xuân Phuc a félicité l’Indonésie pour son excellent accomplissement de la présidence du G20 2022 et s’est engagé à soutenir vigoureusement l’Indonésie pour assumer avec succès la présidence de l’ASEAN 2023 sur le thème "L’ASEAN compte : l’épicentre de la croissance".