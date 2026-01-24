Le Vietnam et l’Inde renforcent leur coopération dans l’agroalimentaire

Le conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, prononce le discours d’ouverture du webinaire. Photo : VNA

Le 23 janvier, le Bureau commercial de l’ambassade du Vietnam en Inde a organisé un webinaire consacré à la coopération Vietnam–Inde dans le secteur des aliments et boissons, à l’occasion du salon AAHAR 2026, principal événement indien dédié à l’agroalimentaire, aux boissons et à l’hôtellerie-restauration.



Ce webinaire a réuni des agences de promotion, des associations professionnelles et des entreprises des deux pays. Les discussions ont porté sur l’accès au marché indien, les modalités de participation au salon et les opportunités de mise en relation d’affaires (B2B).



Les intervenants ont souligné le fort potentiel du marché indien, porté par une consommation en rapide croissance, ainsi que les atouts du Vietnam en tant que fournisseur fiable de produits agricoles et alimentaires. Parmi les produits phares figurent les épices, le café, le cacao et les produits transformés.

Salon AAHAR 2026. Photo: VNA

Le café a été identifié comme un axe majeur de coopération : le Vietnam, l’un des premiers exportateurs mondiaux, dispose de perspectives très positives sur le marché indien. Les épices de qualité représentent également un créneau particulièrement prometteur. Le salon AAHAR 2026 est perçu comme une plate-forme efficace pour la promotion et le développement de partenariats.



L’Organisation indienne de promotion du commerce (ITPO) a présenté les principales caractéristiques de l’édition 2026 du salon AAHAR (qui se tiendra du 10 au 14 mars 2026), notamment l’introduction du statut de « pays partenaire » visant à renforcer la visibilité et les échanges B2B.



Les participants ont conclu que ce salon devrait stimuler la présence des entreprises vietnamiennes sur le marché indien et contribuer à consolider des relations commerciales durables entre le Vietnam et l’Inde dans le secteur agroalimentaire.-VNA/VI