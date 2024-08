Le Vietnam et l’Inde conviennent de renforcer leur partenariat stratégique intégral

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue indien Narendra Modi ont déclaré à la presse à l’issue de leur entretien, jeudi 1er août à New Delhi, que les deux pays ont convenu d’adopter une déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde.

Exprimant à nouveau ses condoléances pour la disparition du secrétaire général Nguyên Phu Trong qui a apporté des contributions importantes aux relations vietnamo-indiennes, le Premier ministre Narendra Modi a indiqué s’être entretenu avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh sur les orientations pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, convenant de continuer de porter le partenariat stratégique global Vietnam-Inde à une nouvelle hauteur.

La visite d’État du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Les deux parties ont convenu d’un certain nombre de programmes et de projets de coopération spécifiques, tels que l’échange d’informations militaires; la coopération maritime, lutte contre le terrorisme, la cybersécurité; le perfectionnement de l’accord de libre-échange ASEAN-Inde, le support de paiement électronique, la coopération au développement de l’économie verte et des domaines émergents, le soutien mutuel dans les domaines correspondant à leurs avantages et à leurs besoins, la connexion des entreprises privées, des petites et moyennes entreprises, des les start-up, l’agriculture, la pêche et la culture. L’Inde espère accueillir davantage de Vietnamiens pour faire des pèlerinages au pays de Bouddha et étudier et faire des recherches.

Selon le Premier ministre Narendra Modi, le Vietnam soutient vigoureusement la politique indienne Look East (Regarder vers l’Est) et soutient le rôle de plus en plus important de l’Inde dans d’importantes institutions de coopération régionales et mondiales. L’Inde aide le Vietnam à rejoindre la Coalition pour des infrastructures résilientes face aux catastrophes (CDRI) et à achever les procédures d’adhésion à l’Alliance solaire internationale (ASI) initiée par l’Inde.

Remerciant le Premier ministre Narendra Modi pour son accueil consciencieux et chaleureux, le Premier ministre Pham Minh Chinh a qualifié leur entretien de sincère, confiant, chaleureuse, ouverte, pratique et efficace, avec de nombreux résultats importants.

Il a transmis les salutations et les voeux de santé du président de la République Tô Lam et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au Premier ministre Narendra Modi ainsi qu’à d’autres digeants indiens, les remerciant pour leurs hommages rendus après le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité le Premier ministre Narendra Modi, le le Bharatiya Janata Party (BJP), l’Alliance démocratique nationale (NDA) pour la victoire historique aux 18es élections à la Lok Sabha (Chambre du peuple d’Inde).

Il s’est déclaré convaincu que sous la direction du Premier ministre Narendra Modi au cours de son troisième mandat consécutif, l’Inde réalisera la vision Viksit Bharat (Inde développée) pour 2047, faisant de l’Inde un pays développé d’ici 2047, doté d’un rôle et d’une position de plus en plus élevés sur la scène internationale, contribuant à la prospérité et au développement de la région et du monde.

Les deux parties ont partagé leur vision stratégique sur le monde d’aujourd’hui, notamment sur les changements sans précédent liés à la nature et au développement humain, évoquant la quatrième révolution industrielle et l’intelligence artificielle, la transformation numérique, la transformation verte, l’économie circulaire, l’économie de la connaissance, l’économie du partage, la lutte contre les changements climatiques, a-t-il fait savoir.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, les deux parties ont constaté que les régions de l’Asie-Pacifique et de l’Océan Indien jouent un rôle de premier plan dans la croissance économique mondiale, mais sont également des lieux où la rivalité entre grandes puissances est féroce, les défis de sécurité, en particulier ceux de sécurité non traditionnelle, sont de plus en plus complexes, d’où la nécessité d’une réflexion globale et intégrale de chaque pays ainsi que d’une solidarité et d’une coopération étroite de tous les pays.

Les deux parties ont constaté à leur satisfaction les grands progrès et réalisations qui ont été accomplis dans les relations entre les deux pays, en particulier depuis l’établissement de leur partenariat stratégique intégral en 2016. Elles ont réaffirmé la priorité et l’estime qu’elles s’accordent l’une à l’autre dans leur politique étrangère, ont convenu de continuer de chérir, de préserver, de renforcer les relations traditionnelles entre le Vietnam et l’Inde en tant qu’amis sincères, dignes de confiance et fidèles, et de s’efforcer de porter leur partenariat stratégique intégral à une nouvelle hauteur.

Dans cet esprit, les deux pays ont convenu de promouvoir les relations bilatérales sous la devise "Cinq plus": Confiance politique plus élevée; coopération en matière de défense et de sécurité plus approfondie; coopération économique, commerciale et d’investissement plus substantielle et plus efficace; coopération en matière de science, de technologie et d’innovation plus élargie; et échanges culturels et populaires plus étroits.

Toujours selon le dirigeant vietnamien, les deux parties ont convenu d’approfondir davantage la coopération régionale et internationale ; de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment l’ONU, l’ASEAN et les mécanismes dirigés par l’ASEAN ; de promouvoir le dialogue pacifique et d’instaurer la confiance entre les pays ; de promouvoir le rôle central de l’ASEAN et les mécanismes de coopération dans la sous-région du Mékong.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance d’assurer un environnement de paix, de stabilité, de sécurité, de sûreté et de liberté de navigation et d’aviation en Mer Orientale ; de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; et ont convenu de partager des informations et de renforcer leur coopération, oeuvrant pour faire de la Mer Orientale en une mer de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement.

Plus tôt, les deux dirigeants ont appuyé sur le bouton d’inauguration du parc de logiciels militaires à Nha Trang ; et ont supervisé l’échange de neuf documents de coopération entre les ministères, secteurs et agences des deux pays, dont le Programme d’action sur le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde pour la période 2024-2028, la Note sur l’adhésion du Vietnam à la CDRI, et ceux dans les domaines du droit et de la justice, de la radiodiffusion et de la télévision, de la finance, de la culture et de la conservation culturelle, du tourisme, de la production de plantes médicinales, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation. – VNA/VI