Le Vietnam et l’Estonie devraient servir de pont pour booster la coopération régionale

Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour permettre aux entreprises estoniennes de pénétrer le marché de l’ASEAN et espère que l’Estonie servira à son tour de passerelle pour permettre aux entreprises vietnamiennes d’accéder aux pays baltes et nordiques, a déclaré vendredi 6 juin à Tallinn le Premier ministre Pham Minh Chinh.



S’exprimant lors du Forum des affaires Vietnam-Estonie, dans le cadre de sa visite officielle en Estonie, le chef du gouvernement vietnamien a souligné le succès de son entretien avec le Premier ministre estonien Kristen Michal, les deux parties étant convenues de renforcer la coopération dans tous les secteurs, en particulier en favorisant les relations politiques comme base du développement des liens économiques.



Présentant le développement actuel du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les avancées stratégiques du Vietnam en matière de réforme institutionnelle, de développement des infrastructures et de formation des ressources humaines. Il a également insisté sur la transition du Vietnam, passant d’une approche bureaucratique passive à un système proactif et axé sur les services, visant à transformer le pays en un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. À court terme, le Vietnam vise une croissance du PIB de plus de 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres les années suivantes.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises des deux pays à renforcer leurs liens, à s’écouter mutuellement, à partager leurs visions et leurs actions, et à œuvrer ensemble pour le succès, le bonheur et la fierté mutuels.



Il a exhorté les entreprises estoniennes à soutenir le gouvernement et les entreprises vietnamiens et à s’associer à eux afin d’accroître leurs investissements dans des domaines présentant un potentiel commun. Il a également plaidé en faveur de stratégies de coopération proactives, innovantes et modernes, diversifiées, transparentes et durables.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l’engagement du Vietnam à créer des conditions favorables à tous les investisseurs, promettant un soutien continu du gouvernement à des investissements étrangers fructueux, durables et à long terme dans ce pays d’Asie du Sud-Est.



Il a exprimé l’espoir que les entreprises des deux pays réussissent ensemble, contribuant ainsi au développement socio-économique du Vietnam et de l’Estonie, ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans leurs régions respectives et au-delà.

La représentante d’une entreprise estonienne prend la parole lors du forum. Photo : VNA

Lors du forum, des dirigeants de ministères, de secteurs, d’associations professionnelles et d’entreprises des deux pays ont présenté leurs atouts et leurs priorités d’investissement respectifs, tout en échangeant des idées pour renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement.



Malgré l’évolution positive des relations entre le Vietnam et l’Estonie, les participants ont noté que les échanges commerciaux bilatéraux restaient modestes, atteignant seulement 73,8 millions de dollars en 2024. Actuellement, 35 entreprises estoniennes opèrent au Vietnam, avec cinq projets d’investissements directs en cours totalisant 280.000 dollars.



Les délégués ont convenu que le Vietnam, situé dans une région économique dynamique et en pleine croissance, et l’Estonie, un leader mondial de la transformation numérique, sont bien placés pour se compléter. Les deux parties se sont déclarées prêtes à servir de passerelles vers leurs marchés régionaux respectifs.



Reconnaissant le rôle des entreprises dans la promotion de la coopération bilatérale, les délégués se sont engagés à renforcer la connectivité en organisant des délégations commerciales afin d’explorer les opportunités d’investissement mutuelles, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de la transformation numérique, de l’énergie et de l’aviation. – VNA/VI