Le Vietnam et les Philippines tiennent leur première consultation politique

La première consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et des Philippines a eu lieu mardi 1er août à Hanoi.

Première consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et des Philippines, à Hanoi, le 1er août. Photo: VNA

L’événement, coprésidé par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hung Viêt et la sous-secrétaire du ministère philippin des Affaires étrangères Theresa P. Lazaro, visait à mettre en œuvre l’accord conclu lors de la 9e réunion de la Commission mixte de coopération bilatérale Vietnam-Philippines (JCBC) en 2019.

Les responsables ont partagé le point de vue sur le fort développement du partenariat stratégique des deux pays dans tous les domaines.

La sous-secrétaire du ministère philippin des Affaires étrangères a affirmé que le Vietnam est un partenaire stratégique important de son pays dans la région.

Les deux parties ont convenu de proposer aux ministres des Affaires étrangères des pays de tenir des discussions approfondies sur les domaines de coopération d’intérêt commun, notamment la politique, la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, la coopération maritime et d’autres domaines, lors de la 10e réunion de la JCBC le 2 août.

Ils ont souligné l’importance de tenir davantage de réunions à tous les niveaux et de faire jouer les mécanismes bilatéraux actuels.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères a déclaré que la coopération maritime jouait un rôle clé dans le partenariat stratégique entre le Vietnam et les Philippines.

Les responsables ont convenu que leurs pays continueront d’élargir la coopération maritime, de renforcer le partage d’informations, de capitaliser davantage sur les mécanismes existants et de travailler en étroite collaboration dans le règlement des problèmes liés aux pêcheurs et aux navires dans l’esprit du partenariat stratégique et de la solidarité de l’ASEAN.

Lors de la consultation, ils ont également examiné certaines questions internationales et régionales d’intérêt commun et se sont engagés à ce que les deux pays maintiennent une coordination étroite et un soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux tels que les Nations Unies et l’ASEAN.

Le renforcement de la confiance politique et du partenariat stratégique sur les dimensions bilatérales et multilatérales aidera les pays à répondre plus efficacement aux défis, à œuvrer pour le développement durable et à garantir la paix et la stabilité dans la région, ont-ils indiqué.