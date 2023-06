Le Vietnam et les Pays-Bas se réunissent sur l’adaptation climatique et la gestion de l’eau

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà et le ministre néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l’eau Mark Harbers ont coprésidé mardi 27 juin à La Haye, aux Pays-Bas, la 8e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau.

Vue de la 8e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà s’est réjoui des développements positifs des relations Vietnam-Pays-Bas au cours de 50 dernières années, y compris leur partenariat stratégique sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau.

Depuis la 7e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau, malgré la pandémie de Covid-19, les deux parties ont activement déployé 19 contenus de la coopération bilatérale.

Dix des 19 contenus ont été achevés, notamment la planification de la région du delta du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, la planification globale du bassin du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, ainsi que la mise en place d’un Conseil de coordination régional sur la base des recommandations du Plan du delta du Mékong (MDP).

Il a remercié les Pays-Bas pour leurs contributions actives et efficaces au développement socio-économique durable au Vietnam, et a espéré bénéficier du soutien des Pays-Bas dans la transition verte, les énergies renouvelables, la gestion des ressources en eau et la réponse au changement climatique.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et le ministre Mark Harbers échangent le procès-verbal de la réunion. Photo: VNA

Le ministre Mark Harbers a souligné la signification de la visite du vice-Premier ministre Trân Hông Hà à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques et a salué ses contributions au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s’est récemment tenu en France.

Lors de cette réunion, les deux parties ont échangé et évalué la mise en œuvre des activités de coopération dans le cadre de leur accord conclu lors de la 7e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau.

Ces activités comprennent la coopération dans la recherche, la formation sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau, les affaires et le commerce, la relation entre l’agriculture et l’eau, la coopération entre les villes, le programme de financement d’infrastructures publiques DRIVE (Véhicule d’investissement dans les infrastructures liées au développement).

Elles incluent aussi la coopération dans le développement durable du delta du Mékong, la recherche et l’extraction de sable marin au service du développement socio-économique, la production à faible émission de carbone au moyen de l’économie circulaire, la navigation intérieure, le développement maritime et portuaire et la formation des ressources humaines de la navigation intérieure.

Au vu de la coopération potentielle des deux parties, la partie vietnamienne a formulé des propositions de coopération dans les domaines du changement climatique, de la gestion de l’eau, de l’agriculture verte, de l’économie circulaire, de la gestion des crues, des ports maritimes, de la transformation numérique, de la formation des ressources humaines.

La partie néerlandaise a positivement noté ces propositions et a affirmé qu’elle continuerait à collaborer avec les organes vietnamiens concernés. Les deux parties se sont mises d’accord sur de nouveaux contenus potentiels de coopération entre les deux pays pour la période à venir, et ont signé à cette occasion un plan de coopération conjoint dans le domaine de l’exploitation durable du sable en mer.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et le ministre Mark Harbers ont signé le procès-verbal de la 8e réunion et ont convenu que la 9e réunion aura lieu au Vietnam.

Après la 8e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a travaillé avec le prince Jaime de Bourbon-Parme, envoyé spécial du gouvernement néerlandais pour le climat.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (droite) et le prince Jaime de Bourbon-Parme, envoyé spécial du gouvernement néerlandais pour le climat. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien s’est également rendu aux sièges de l’Invest International, du Fonds d’hydrogène vert et du Centre mondial pour l'adaptation au changement climatique au port de Rotterdam.