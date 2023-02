Le Vietnam et les Pays-Bas renforcent leur coopération dans l’agriculture intelligente

Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung au World Horti Center (WHC). Photo : VNA

Le Vietnam et les Pays-Bas ont convenu de promouvoir la coopération dans l'innovation et l'agriculture créative lors d'une visite de travail du ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung aux Pays-Bas du 21 au 23 février.



Lors d'une réunion avec des représentants du parc de haute technologie de Brainport Eindhoven, le ministre Nguyen Chi Dung a exhorté Brainport Eindhoven à partager ses expériences et à promouvoir la coopération avec le Centre national d'innovation du Vietnam (NIC) afin de réaliser le protocole d'accord signé sur la coopération et de soutenir le NIC dans l'application écosystème de haute technologie et modèles de coopération Triple Helix adaptés aux conditions du Vietnam tout en connectant les entreprises néerlandaises du secteur investissant au Vietnam, en particulier dans le parc de haute technologie de Hoa Lac.



Au World Horti Center (WHC), le ministre Nguyen Chi Dung a proposé au centre de soutenir et de coopérer avec le Vietnam dans la construction d'un centre d'horticulture au Nord du Vietnam dans le but d'avoir plus d'opportunités de coopérer, de partager des expériences et de faciliter le transfert de technologie entre le deux parties.



À cette occasion, l'Agence de développement des entreprises relevant du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et la plate-forme commerciale Pays-Bas-Vietnam (The Netherlands Vietnam Horti Business Platform- NVHBP) ont signé un protocole d'accord sur l'autonomisation des petites et moyennes entreprises vietnamiennes, le renforcement de la coopération et la promotion du développement économique conjoint entre les deux pays dans le domaine de l'horticulture.



Lors d'une séance de travail avec Lara Muller, directrice du secteur public du Fonds Invest International, les deux parties ont passé en revue plusieurs projets financés par les Pays-Bas au Vietnam, tant dans les secteurs public que privé dans de nombreux domaines tels que les infrastructures, le climat, la gestion de l'eau, l'agriculture, le textile et l'habillement, entre autres.



Elle a informé que le fonds envisageait d'aider un certain nombre de projets potentiels au Vietnam dans les domaines de la protection côtière à Phan Thiet, de la reconstitution et du stockage des eaux souterraines dans le delta du Mékong et du développement de l'énergie éolienne offshore.