Le Vietnam et les Pays-Bas organisent un séminaire sur le développement durable

Au cours de la 5e édition de la Semaine du commerce et de l'environnement de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les Missions du Vietnam et des Pays-Bas en collaboration avec l'Initiative pour le Commerce Durable (IDH) ont organisé le 8 octobre à Genève un séminaire sur l'intégration du commerce, du développement et de la gestion environnementale au Vietnam.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, a présenté le processus de coopération entre le Vietnam et les Pays-Bas ces derniers temps.

Les deux pays ont également signé des accords stratégiques et convenu d'assurer la sécurité alimentaire dans le contexte où le changement climatique et le développement du système alimentaire durable jouent un rôle important dans le partenariat intégral entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur Mai Phan Dung, le développement vert et durable est l'une des tâches importantes de la Stratégie décennale de développement socio-économique du Vietnam 2021-2030 ; de la Stratégie d'import-export de marchandises jusqu'en 2030 et de la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, vision jusqu'en 2050.

Le Vietnam s'engage également à redoubler d'efforts pour restructurer le secteur agricole, en mettant en œuvre une transition verte afin de s'adapter aux nouvelles tendances du commerce libre, au changement climatique et à l'agriculture intelligente, tout en promouvant la transition énergétique et le développement d'une économie à faible émission de carbone vers une économie circulaire, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la représentante permanente adjointe des Pays-Bas auprès de l'OMC, Audrey Goosen a affirmé que les Pays-Bas étaient prêts à soutenir dans plusieurs domaines, dont l'agriculture durable.

Selon elle, les deux pays peuvent collaborer pour aider les produits vietnamiens à atteindre des normes plus élevées et à répondre aux exigences des marchés les plus exigeants.

En outre, elle a également évoqué le rôle de l'IDH, en saluant les programmes de cette organisation au Vietnam ainsi que les efforts visant à tenir l'engagement de zéro émission nette et à promouvoir un système agricole régénératif. -VNA/VI