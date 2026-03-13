Le Vietnam et les États-Unis veulent promouvoir leur coopération technologique

La professeure Nguyên Thi Liên Hang, directrice de l’Institut d'Asie orientale Weatherhead de l’Université Columbia s’exprime lors de l’événement. Photo : VNA

Un forum de haut niveau réunissant des dirigeants et axé sur le renforcement des relations Vietnam-États-Unis par la coopération technologique s’est tenu conjointement à Washington le 11 mars.

Ce forum était organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam aux États-Unis, l’Institut d’Asie orientale Weatherhead de l’Université Columbia et le Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC).

Plus de 100 participants ont assisté à cet événement, parmi lesquels des responsables politiques du Département d’État américain, du Département du Commerce américain, des agences gouvernementales vietnamiennes, ainsi que des dirigeants de grandes entreprises technologiques et d’institutions financières.

Lors de l’ouverture du forum, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a souligné que les relations entre le Vietnam et les États-Unis entraient dans une phase plus approfondie et plus concrète, la technologie constituant un pilier essentiel de cette coopération.

Le diplomate a souligné la forte complémentarité du Vietnam et des États-Unis. Le Vietnam offre une économie dynamique, une main-d’œuvre jeune et de plus en plus qualifiée, ainsi qu’un écosystème d’innovation en pleine expansion, tandis que les États-Unis proposent des technologies de pointe, des institutions de recherche de renommée mondiale, des capitaux et des entreprises internationales leaders.

Il a affirmé que les deux pays peuvent renforcer leurs écosystèmes technologiques de confiance, contribuant ainsi à des chaînes d’approvisionnement plus sûres et résilientes et créant de nouvelles opportunités pour les innovateurs des deux pays.

Le Vietnam s’engage à mettre en place un cadre juridique ouvert et à privilégier les projets technologiques à forte valeur ajoutée, se positionnant ainsi comme un maillon fiable et indispensable des chaînes d’approvisionnement mondiales américaines, a-t-il déclaré.

Les discussions ont mis en évidence les atouts complémentaires des deux économies comme moteur essentiel de la collaboration technologique. Si les États-Unis dominent le monde en matière de technologies clés, d’innovation et de capitaux, le Vietnam offre dynamisme, grande capacité d’adaptation et une main-d’œuvre jeune et nombreuse dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM).

Le Vietnam est perçu comme un partenaire prometteur pour la recherche et le développement (R&D) et la production de haute technologie par les entreprises américaines dans des secteurs prioritaires tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, le cloud computing, la robotique, l’aérospatiale et la fabrication avancée. Le gouvernement vietnamien a réaffirmé son engagement à favoriser un environnement commercial propice afin de concrétiser ces atouts en projets tangibles.

Le forum a également constaté une évolution significative, les flux technologiques s’intensifiant dans les deux sens. Les innovations vietnamiennes, notamment dans les domaines des drones et des logiciels d’intelligence artificielle, commencent à pénétrer le marché américain, illustrant le rôle croissant du Vietnam non seulement comme base de production, mais aussi comme source d’innovation technologique et de création de valeur au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les participants se sont engagés à prioriser la coopération dans les infrastructures numériques et l’énergie, notamment le développement de centres de données écologiques et les réformes énergétiques visant à garantir un approvisionnement énergétique stable aux industries technologiques stratégiques telles que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

En matière de financement, des institutions telles que la Société de financement du développement international des États-Unis (DFC), la Banque d’import-export des États-Unis (EXIM) et l’Agence des États-Unis pour le commerce et le développement (USTDA) ont renouvelé leur soutien aux projets d’infrastructures stratégiques au Vietnam.

Lors de tables rondes, entreprises et experts ont formulé des recommandations clés à l’intention du Vietnam afin de maintenir sa dynamique de croissance et d’attirer les investissements, en mettant l’accent sur la réforme réglementaire, la promotion du secteur privé, le développement de la main-d’œuvre et le maintien d’une politique souple et optimiste.

Le succès du forum a reflété la détermination commune des deux pays à faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase, fondée sur l’amitié, la coopération et des efforts conjoints pour façonner l’avenir technologique du 21e siècle. – VNA/VI