Le Vietnam et les États-Unis tiennent leur 16e dialogue social

Le 16e dialogue social Vietnam-États-Unis s’est tenu mercredi 16 novembre à Hanoi, réunissant des représentants du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA), du Département américain du travail et de l’ambassade des États-Unis au Vietnam.

Vue du 16e dialogue social Vietnam-États-Unis, à Hanoi le 16 novembre. Photo: VNA

S’adressant à l’événement, le vice-ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Van Thanh, a déclaré que la reprise du dialogue après des années d’interruption a aidé les deux parties à partager des informations sur le travail ainsi que la coopération dans le domaine du travail et à proposer des solutions pour promouvoir la coopération entre le travail et l’emploi et la sécurité sociale.

Tout en appréciant le soutien technique et financier du Département américain du travail, il a déclaré que ces activités avaient contribué à aider le Vietnam à améliorer son système de politiques du travail et sociales et à améliorer l’efficacité de leur mise en œuvre, ainsi qu’à faire des États-Unis l’un des pays les plus importants partenaires bilatéraux du MoLISA.

La sous-secrétaire adjointe aux Affaires internationales du travail au Département américain du travail, Thea Lee, a exprimé sa conviction que la reprise du dialogue favorisera la coopération entre les deux pays.

Lors du dialogue, les participants ont axé leur discussion sur la réforme des relations de travail et la coopération technique ; les efforts du Vietnam pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé; le développement de la main-d’œuvre dans l’économie numérique; les principaux défis et opportunités, ainsi que la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Les représentants vietnamiens ont informé les participants des nouvelles politiques du travail du Vietnam, y compris le Code du travail 2019 (modifié), la préparation du pays à adhérer aux conventions de l’Organisation internationale du travail, y compris les conventions 87 et 98, et des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national sur le travail des enfants.

La partie américaine a salué les efforts du Vietnam ces dernières années, y compris des questions d’intérêt pour les États-Unis telles que l’adhésion aux conventions et le travail des enfants.

Le Département américain du travail a également fourni des informations sur la sécurité et la santé au travail et sur le travail dans l’économie numérique, contribuant ainsi à aider le Vietnam à élaborer des orientations pour le développement et la formation professionnelle.

Les participants ont également passé en revue la mise en œuvre des activités de coopération entre les deux ministères au cours des dernières années et proposé des plans de coopération. – VNA/VI