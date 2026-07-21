Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur partenariat économique

Séance de travail entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. Photo : moit.gov.vn

Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis à la mi-juillet 2026, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a rencontré plusieurs hauts responsables américains afin de renforcer la coopération économique et commerciale bilatérale et de promouvoir un cadre commercial stable et mutuellement bénéfique.



Lors de son entretien avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, Le Manh Hung a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au Partenariat stratégique global avec les États-Unis. Il a exprimé le souhait de bâtir conjointement un cadre juridique stable, prévisible et mutuellement avantageux pour les échanges commerciaux, répondant aux intérêts des entreprises et des citoyens des deux pays.



Le ministre a également proposé au Département américain du Commerce d’accélérer le retrait du Vietnam des catégories D1 et D3 du régime américain de contrôle des exportations. Il a par ailleurs suggéré d’examiner dans les meilleurs délais la reconnaissance d’équivalence des onze pêcheries vietnamiennes restantes au regard de la Loi américaine sur la protection des mammifères marins (Marine Mammal Protection Act – MMPA). Cette demande repose sur des critères scientifiques et objectifs et reflète les efforts du Vietnam en faveur d’une pêche durable.



Pour sa part, Howard Lutnick a salué le développement des relations avec le Vietnam et s’est déclaré favorable à la conclusion rapide d’un accord commercial équitable et équilibré entre les deux pays. Il a également affirmé qu’il poursuivrait une étroite coordination avec les agences américaines concernées afin de faire progresser ce processus.



Au cours de la même journée, Le Manh Hung s’est entretenu avec le sous-secrétaire d’État américain, Jacob Helberg, sur les orientations visant à renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, des hautes technologies et des chaînes d’approvisionnement.



Les deux parties ont examiné les perspectives de coopération dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des technologies de pointe et de l’énergie. Elles sont convenues de poursuivre leurs efforts pour faciliter les investissements et les activités des entreprises dans chacun des deux pays.



Jacob Helberg a salué les efforts déployés par le Vietnam pour promouvoir ses relations avec les États-Unis. Il a exprimé son soutien au renforcement de la coopération dans les domaines des technologies, de l’innovation et des chaînes d’approvisionnement, tout en s’engageant à travailler en étroite coordination avec les agences américaines concernées afin de faire avancer les initiatives de coopération bilatérale.



Lors de sa rencontre avec le sénateur américain Steve Daines, Le Manh Hung a réaffirmé la volonté du Vietnam de bâtir un cadre de coopération économique stable, durable et mutuellement bénéfique. Il a présenté les efforts du Vietnam pour améliorer sa gouvernance commerciale, renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et mettre en œuvre les normes internationales du travail.



Le ministre a également sollicité le soutien du sénateur en faveur de la reconnaissance rapide par les États-Unis du statut d’économie de marché du Vietnam ainsi que du retrait du pays des catégories D1 et D3 du régime américain de contrôle des exportations.



Pour sa part, Steve Daines a qualifié le Vietnam de partenaire de confiance et d’acteur stratégique majeur dans la région indo-pacifique. Saluant la bonne volonté et les efforts du Vietnam, il s’est engagé à plaider auprès des autorités américaines compétentes, notamment du Bureau du représentant américain au Commerce (USTR), afin de promouvoir les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays.- VNA/VI