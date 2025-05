Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération d’après-guerre

Un nouveau terrain d’entraînement à la neutralisation des explosifs et munitions (NEM) a récemment été inauguré dans le district de Ba Vi, dans la banlieue de Hanoi, marquant une nouvelle étape dans les efforts déployés par les États-Unis et le Vietnam depuis des décennies pour panser les plaies de la guerre.



L’installation a été financée par le Bureau de la coopération en matière de défense (ODC) de l’ambassade des États-Unis au Vietnam et livrée au Centre national d’action contre les mines du Vietnam (VNMAC), dans le cadre du Programme national de lutte contre les mines du Vietnam pour la période 2010-2025, qui vise à remédier aux conséquences mortelles des bombes et mines non explosées laissées par la guerre.



Le terrain de deux hectares a été inauguré en juillet 2024, grâce à une subvention de plus de 700.000 dollars du gouvernement américain. Il comprend des salles de classe, des cuisines et des blocs sanitaires, des zones de rassemblement, des zones de détection et de neutralisation des mines, des places de parking, des routes internes et une zone d’étalonnage pour le matériel de déminage.

Collecte de munitions non explosées dans les zones frontalières des communes de Minh Tân, Ta Van et Nghia Thuân (province de Hà Giang, en juillet 2023. Photo: VNA

Conçu conformément aux Normes internationales de l’action contre les mines (NILAM), le terrain vise à renforcer la capacité du Vietnam à éliminer en toute sécurité les munitions non explosées (UXO). Il devrait également faire du VNMAC un centre national de formation à la lutte contre les mines pleinement opérationnel, permettant ainsi des formations et des opérations plus efficaces.



Cette inauguration revêt une importance particulière, coïncidant avec le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis et faisant suite à la récente élévation de leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global.



L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a déclaré que depuis 1993, les États-Unis ont consacré un total de 234 millions de dollars au déminage des engins explosifs non explosés (UXO) au Vietnam, à la dépollution des aéroports de Da Nang et de Bien Hoa à la dioxine, et au soutien aux personnes handicapées.



Il a salué les contributions du gouvernement vietnamien et des organisations non gouvernementales, dont Norwegian People’s Aid et PeaceTrees Vietnam, qui ont travaillé aux côtés de partenaires locaux comme le Centre de déminage de Quang Tri.



Cette installation témoigne de l’engagement commun des deux nations en faveur de la paix et de la sécurité, renforçant le rôle du Vietnam en tant que membre proactif et responsable de la communauté internationale, a-t-il déclaré, ajoutant que ce projet reflète le renforcement des liens bilatéraux en matière de défense, répondant ainsi à un élément clé du plan de coopération en matière de défense 2023-2028 axé sur la dépollution des engins explosifs non explosés.



Le major-général Lance Okamura, commandant adjoint de l’US Army Pacific (USARPAC), a qualifié l’ouverture de l’installation d’étape majeure dans le programme d’action humanitaire contre les mines en cours et de résultat d’années de planification méticuleuse. – VNA