Le Vietnam et les États-Unis promeuvent la coopération commerciale

Le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 13 février à Hanoi Katherine Tai, représentante américaine au commerce (United States Trade Representative-USTR), en visite de travail au Vietnam. Le général Tô Lâm, ministre vietnamien de la Sécurité publique et Katherine Tai, représentante américaine au commerce. Photo: VNA

Le ministre Tô Lam a souligné que cette visite de travail démontrait la bonne volonté et l'engagement des États-Unis pour discuter et à résoudre les problèmes commerciaux auxquels les deux parties s’intéressent, maintenir et promouvoir les relations de coopération bilatérale entre les deux pays en général, et celles de coopération économique et commerciale en particulier pour célébrer le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral entre les deux pays.

Les États-Unis sont actuellement l'un des principaux partenaires commerciaux et, en même temps, l'un des principaux marchés d'exportation du Vietnam. Ces résultats sont dus aux initiatives, à la vision stratégique des gouvernements des deux pays et à la coordination active et à la mise en œuvre efficace des agences compétentes du Vietnam et des États-Unis, a indiqué Tô Lâm.