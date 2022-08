Le Vietnam et les États-Unis plaident pour un partenariat intégral renforcé

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E.Knapper, ont plaidé lors de leur rencontre, jeudi 25 août à Hanoi, pour le renforcement du partenariat intégral Vietnam-Etats-Unis au seuil de son 10e anniversaire (2013-2023).

Le renforcement des relations de coopération entre les deux pays est l’une des tâches de son mandat au Vietnam, qui consiste à mettre en œuvre des engagements et des accords du partenariat intégral et à porter les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur, a fait savoir le diplomate américain.



Il a déclaré que certains membres du Sénat américain et de la Chambre des représentants américaine ont exprimé un vif intérêt pour les relations vietnamo-américaines, manifestant leur désir de jouer un rôle dans la promotion des relations entre les deux pays comme des relations entre le Congrès américain et l’Assemblée nationale du Vietnam.

Le président pro tempore du Sénat américain Patrick Leahy se rendra à nouveau au Vietnam vers la fin de cette année, et l’ancien sénateur John Kerry reviendra visiter le Vietnam par la suite, a annoncé l’ambassadeur Marc E.Knapper, souhaitant oeuvrer avec les organes de l’Assemblée nationale pour le succès de ces visites.

Le président pro tempore du Sénat américain Patrick Leahy sera accompagné de certains sénateurs américains qu’il croit être de la prochaine génération de députés qui contribueront à promouvoir la coopération amicale et le partenariat intégral entre les deux pays, a-t-il déclaré, ajoutant que cette visite revêtera plusieurs significations, dont la présentation d’une génération de sénateurs désireux de contribuer aux relations de coopération entre le Vietnam et les États-Unis.

L’ambassadeur Marc E.Knapper a partagé que la Chambre des représentants accélère la création du groupe d’amitié parlementaire États-Unis-Vietnam, similaire au groupe d’amitié parlementaire Vietnam-États-Unis à l’Assemblée nationale du Vietnam.

Le Vietnam et son Assemblée nationale attachent une grande importance au partenariat intégral entre les deux pays. Le Vietnam souhaite promouvoir ses relations avec les États-Unis par tous les canaux du Parti, du gouvernement, des organes parlementairs et des échanges populaires, a déclaré Vuong Dinh Huê.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’est réjoui de la dynamique de croissance des liens durant ces derniers temps malgré l’impact de la pandémie de Covid-19, comme en témoignent les échanges de visites, le développement impressionnant des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays.

Les deux chambres du Congrès américain jouent un rôle très important dans le processus de normalisation et le développement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis, a-t-il noté, rendant hommage aux contributions des générations de députés américains aux liens, notamment le défunt sénateur John McCain, l’ancien sénateur John Kerry, le président pro tempore du Sénat américain Patrick Leahy.

Remerciant les États-Unis en général et les investisseurs américains pour leur attention et leur confiance constantes envers le marché vietnamien, il a estimé que les relations bilatérales disposent encore d’un fort potentiel de développement et d’une marge de manœuvre.

L’ambassadeur Marc E.Knapper a souhaité que, grâce à l’approfondissement des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays, davantage d’Américains et d’entreprises américaines viennent faire des affaires au Vietnam et que les projets d’investissement d’un pays dans l’autre se multiplient.