Le Vietnam et les États-Unis parviennent à un accord sur le différend antidumping concernant le poisson tra et basa

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce (MIC) et le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) ont signé, le 17 janvier à Washington, un accord bilatéral concernant l'imposition des droits antidumping sur les filets de poisson tra et basa en provenance du Vietnam. Photo: moit.gov.vn

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce (MIC), autorisé par le gouvernement vietnamien, et le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) - représentant l'administration américaine - ont signé, le 17 janvier à Washington, un accord bilatéral entre les États-Unis et le Vietnam concernant l'imposition des droits antidumping sur les filets de poisson tra et basa en provenance du Vietnam.

Ainsi, les deux parties sont parvenues à une solution bilatérale pour mettre fin aux différends dans l'affaire DS536 à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), selon le MIC.

En vertu de cet accord, la société par actions Vinh Hoan est la seule entreprise éligible à l'exonération fiscale en vertu de la réglementation américaine et également le premier exportateur vietnamien de poissons tra et basa exempté de droits antidumping sur le marché américain.

La solution bilatérale trouvée par le Vietnam et les États-Unis pour résoudre le litige est le résultat de la bonne volonté et des efforts de négociation des deux parties. Le Vietnam salue l'esprit constructif, la bonne volonté et les efforts déployés par les États-Unis pour rechercher des solutions bilatérales, en particulier par le Département américain du Commerce (DOC) et l'USTR.

En outre, l'application par les États-Unis de la décision de l'OMC contribue également de manière significative à démontrer sa bonne volonté dans le renforcement des relations multiformes entre le Vietnam et les États-Unis.

Le 8 janvier 2018, le Vietnam avait officiellement intenté une action en justice contre les États-Unis pour violation des règles de l'OMC lors de l'application de taxes antidumping sur les produits de tra et basa du Vietnam exportés vers le marché américain (affaire DS536).

En 2020, après que le groupe spécial de l'OMC a envoyé un projet de décision sur l'affaire aux parties concernées avant l'annonce officielle, les États-Unis avaient proposé au gouvernement vietnamien de demander le report de la publication du rapport du groupe spécial afin de négocier une solution bilatérale à cette affaire. -VNA/VI