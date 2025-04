Le Vietnam et les États-Unis négocieront un accord commercial réciproque

Dans le cadre de sa visite aux États-Unis en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam pour discuter des questions économiques et commerciales bilatérales, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a rencontré dans l'après-midi du 9 avril 2025 (heure locale), à Washington, le représentant américain au Commerce Jamieson Greer.

Ho Duc Phoc a affirmé que le Vietnam souhaitait continuer à renforcer et à approfondir le partenariat stratégique global avec les États-Unis et remercié au gouvernement américain de toujours soutenir un Vietnam "fort, indépendant, autonome et prospère". Il a souligné que le Vietnam persistait dans l’édification d’une économie indépendante et autonome et dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

Le vice-Premier ministre a aussi affirmé que le Vietnam souhaitait travailler avec les agences américaines compétentes pour concrétiser le contenu de l’échange du 4 avril entre le secrétaire général du PCV To Lam et le président américain Donald Trump pour continuer à maintenir des relations économiques et commerciales stables et durables au profit des entreprises et des populations des deux pays.

La séance de travail entre le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer. Photo : VNA

Il a souligné que ces derniers temps, le Vietnam avait mis en œuvre de manière proactive de nombreuses mesures pour contribuer à résoudre le déficit commercial entre les deux parties, répondant aux préoccupations des États-Unis. L’imposition par les États-Unis d’un droit de douane élevé sur les exportations vietnamiennes n’est pas conforme aux relations économiques et commerciales mutuellement bénéfiques entre les deux pays et ne reflète pas l’esprit du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis.

Le vice-Premier ministre a suggéré que bien que les États-Unis aient décidé de reporter l'imposition des tarifs douaniers de 90 jours, les deux pays devaient bientôt négocier un accord commercial bilatéral pour créer un cadre à long terme visant à promouvoir des relations économiques et commerciales stables et mutuellement bénéfiques, conformément au cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a hautement apprécié la visite du vice-Premier ministre Ho Duc Phoc en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général du PCV To Lam, exprimant sa gratitude et son appréciation pour les mesures positives et proactives du Vietnam, démontrant son engagement à promouvoir les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis. Il a affirmé que les États-Unis accordaient une grande importance aux relations bilatérales avec le Vietnam et souhaitaient une coopération étroite pour résoudre le déficit commercial, visant des relations de plus en plus profondes dans tous les domaines.

Le représentant américain au Commerce a partagé les raisons et les défis auxquels l'économie américaine était confrontée qui avaient forcé l'administration de Donald Trump à mettre en œuvre la récente politique tarifaire, expliquant que le taux d'imposition élevé imposé au Vietnam était dû au déficit commercial important entre les deux pays. Les États-Unis ont convenu que les deux parties devraient entamer des négociations sur un accord commercial réciproque, qui inclurait des accords tarifaires et ont demandé d’entamer immédiatement les discussions.

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement pour promouvoir un environnement commercial favorable, d'examiner et d'envisager de manière proactive de minimiser les barrières non tarifaires sur les marchandises de l'autre, de créer des conditions favorables pour que les entreprises américaines augmentent leurs investissements et leurs activités au Vietnam, et de renforcer la coordination pour contrôler et prévenir les actes de fraude commerciale.

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a eu les 8 et 9 avril des rencontres avec le sénateur Bill Hagerty et le sénateur Steve Daines et de nombreuses organisations et entreprises américaines. Il a hautement apprécié le soutien du Congrès américain et des sénateurs aux relations entre le Vietnam et les États-Unis, exprimant sa joie pour les développements positifs dans les relations entre les deux pays après l’établissement du partenariat stratégique global et soulignant l'importance de 2025 comme année marquant le 30e anniversaire de la normalisation des relations entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc à la cérémonie de remise du protocole d'accord entre la Société par actions de l’aviation Vietjet et Air Finance des États-Unis. - VNA

En ce qui concerne les relations économiques et commerciales bilatérales, le dirigeant vietnamien a déclaré que les relations entre le Vietnam et les États-Unis étaient complémentaires. Le Vietnam ne rivalise pas avec les produits majeurs des États-Unis et importe de nombreux produits, services et technologies de haute technologie des États-Unis. Le Vietnam répond de manière proactive à de nombreuses préoccupations des États-Unis.

Le vice-Premier ministre a donc proposé que le Congrès américain continue de soutenir et d'avoir voix au chapitre pour que les États-Unis puissent lever les mesures fiscales sur les produits vietnamiens, et d'aider les deux pays à négocier et à discuter pour parvenir bientôt à un accord de coopération commerciale bilatérale à long terme et durable.

Les deux sénateurs ont apprécié l’approche proactive du Vietnam dans le traitement des questions tarifaires avec les États-Unis, tout en affirmant leur soutien aux relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis sur la base des intérêts stratégiques globaux. Ils se sont déclarés convaincus que le Vietnam et les États-Unis démarreraient bientôt un processus de négociation et trouveraient des solutions pour promouvoir des relations économiques et commerciales stables et mutuellement bénéfiques dans les temps à venir.

Aux États-Unis, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a également tenu de nombreuses réunions avec des groupes d'experts, des intellectuels et de grandes entreprises des États-Unis et du Vietnam. Il a assisté à la cérémonie de remise du protocole d'accord entre la Société par actions de l’aviation Vietjet et Air Finance des États-Unis. - VNA/VI