Le Vietnam et les États-Unis négocient un accord commercial réciproque

Dans le cadre des négociations sur l'accord commercial bilatéral réciproque entre le Vietnam et les États-Unis, la séance de négociation au niveau ministériel entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, chef de la délégation gouvernementale chargée des négociations, et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, chef de la délégation américaine de négociations, s'est tenue le 4 juin 2025 à Paris.

Les deux parties ont évalué l'avancement de la mise en œuvre des travaux convenus par les deux parties à l'issue du deuxième cycle de négociations techniques et discuté de l'orientation du prochain cycle de négociations techniques.

Le ministre Nguyên Hông Diên a présenté les principaux points des documents de réponse du Vietnam aux questions soulevées par les États-Unis, avant d’affirmer la détermination et la bonne volonté du Vietnam à trouver une voix et une action communes avec les États-Unis. Sur cette base, il a proposé au représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, en sa qualité de chef de la délégation américaine de négociations, d'exprimer son point de vue sur les questions qui préoccupent le Vietnam.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a hautement apprécié la bonne volonté, l'approche et la gestion des questions soulevées par les États-Unis par le Vietnam, et salué les efforts et l'esprit constructif de la délégation vietnamienne de négociation.

Il a déclaré que le Vietnam était un partenaire stratégique global des États-Unis et que, par conséquent, parvenir à un accord avec le Vietnam sur une politique fiscale réciproque en cette période était important non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour les États-Unis.

Il a également répondu de manière très positive aux préoccupations du Vietnam et a proposé plusieurs solutions pour gérer les points complexes du processus de négociations.

La séance de négociation au niveau ministériel. Photo: VNA

Les deux parties ont convenu d'accélérer le processus de négociation, en s'attachant notamment à maximiser les efforts afin d'obtenir les meilleurs résultats lors du troisième cycle de négociations techniques.

Les deux parties ont également convenu d'attribuer des niveaux techniques pour renforcer les échanges à travers des sessions de travail en ligne dans des groupes de contenu afin de résoudre au maximum les problèmes techniques restants, créant ainsi la meilleure dynamique pour le 3e cycle de négociations techniques, prévu pour se tenir dans la première quinzaine de juin 2025.

Elles se sont engagées à continuer à se coordonner étroitement et sont prêts à mener de nombreux échanges au niveau ministériel pour promouvoir le processus de négociations vers des résultats appropriés pour les deux parties. -VNA/VI