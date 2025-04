Le Vietnam et les États-Unis lancent des négociations économiques et commerciales bilatérales

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, s'est entretenu par téléphone avec le représentant américain au Commerce, Jamieson L. Greer, le 23 avril au soir, initiant ainsi des discussions sur les questions économiques et commerciales entre les deux pays.

La réunion, à laquelle ont également participé des membres de l'équipe de négociation du gouvernement vietnamien et des experts techniques des ministères et secteurs concernés, a permis d'examiner les principes, la portée et la feuille de route des négociations économiques et commerciales bilatérales.

Lors de l'événement, Nguyen Hong Dien, qui dirige l'équipe de négociation du gouvernement, a souligné l'engagement du Vietnam à développer son partenariat stratégique global avec les États-Unis, exprimant sa volonté de promouvoir des relations économiques et commerciales équilibrées, stables, durables et efficaces.

Il a indiqué que les ministères et secteurs vietnamiens étaient prêts à répondre aux préoccupations des États-Unis et à collaborer pour trouver des solutions mutuellement avantageuses, fondées sur le principe d'intérêts harmonisés et de risques partagés.

Pour sa part, Jamieson L. Greer a salué l'accord conclu entre les deux pays pour négocier un accord commercial bilatéral et s'est dit confiant quant à la recherche prochaine de solutions appropriées pour promouvoir des liens économiques et commerciaux stables et mutuellement bénéfiques.

À l'issue de la séance de travail, les deux négociateurs en chef ont convenu de maintenir des échanges réguliers, tant au niveau des chefs de délégation qu'au niveau technique, afin d'accélérer le processus de négociation sur des questions spécifiques.

Ces discussions ont eu lieu suite à l'annonce par le président américain Donald Trump d'une suspension de 90 jours des droits de douane réciproques sur les importations en provenance de plusieurs partenaires commerciaux, dont le Vietnam. - VNA/VI