Le Vietnam et les États-Unis coopèrent pour régler les conséquences de la guerre

L’Agence américaine pour la coopération internationale (USAID) et le Musée des vestiges de guerre ont signé lundi 10 avril à Ho Chi Minh-Ville un protocole d’accord de coopération dans la présentation des efforts visant à remédier aux conséquences de la guerre.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération dans le règlement des conséquences de guerre entre l'USAID et le Musée des vestiges de guerre. Photo: VNA

Une délégation des membres du Congrès américain dirigée par le sénateur Jeff Mekley a assisté à la cérémonie de signature de ce document entre Mme Aler Grubbs, directrice nationale de l’USAID au Vietnam, et Mme Tran Xuan Thao, directrice du Musée des vestiges de guerre.



Aux termes du protocole d’accord, l’USAID aidera le Musée à construire un espace d'exposition répondant aux normes internationales, avec un accès pratique pour les visiteurs. Les expositions porteront sur le déminage, l'assainissement de l'environnement et le soutien aux personnes handicapées.

L'ouverture de l'espace d'exposition est prévue d'ici 2025 à l'occasion du 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis et du 50e anniversaire de la fin de la guerre et de la création du Musée.



S’exprimant lors de la cérémonie de signature, le sénateur américain Jeff Merkley s'est engagé à mobiliser et à faire plus d’efforts pour une coopération conjointe dans les programmes de soutien aux personnes handicapées, en particulier les enfants touchés par la guerre ; désamorcer les munitions non explosées et nettoyer les zones contaminées par la dioxine.

Le même jour, la 160e cérémonie de rapatriement de deux ossements de soldats américains portés disparus pendant la guerre (MIA) pendant la guerre au Vietnam a eu lieu à l’aéroport international de Da Nang, dans la ville éponyme du Centre.

Ces ossements avaient été trouvés lors d’opérations de recherches effectuées entre février et avril 2023 dans les provinces de Nghe An et de Quang Binh (Centre).

Les médecins légistes vietnamiens et américains ont effectué conjointement une expertise sur les restes à Dà Nang avant de décider de les envoyer à Hawaii, aux États-Unis pour de plus amples vérifications.

La recherche des restes des militaires américains disparus pendant la guerre du Vietnam est une activité humanitaire conjointe entre le gouvernement vietnamien et l'administration américaine.

C’est la 150e fois depuis 1973 que le Vietnam rend ainsi des ossements de militaires américains aux États-Unis.