Le Vietnam et les États-Unis cherchent à approfondir leurs relations bilatérales

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s'est entretenu le 19 février à Washington, D.C. avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio.

Le Hoai Trung, qui accompagnait le secrétaire général du Parti, To Lam, à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza, a remercié Marco Rubio pour ses félicitations adressées au secrétaire général du Parti et au 14e Congrès national du Parti. Il a souligné que le Congrès avait défini des orientations majeures, notamment une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de résilience, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, ainsi qu'un engagement proactif et responsable sur les questions régionales et mondiales.

Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à une relation stable et durable avec les États-Unis, dans l'intérêt des peuples des deux nations et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde. Le ministre vietnamien a salué le soutien personnel du secrétaire d'État américain et la coopération active du Département d'État américain, qui ont permis de faire progresser efficacement les relations bilatérales.

Il a proposé une coordination plus étroite afin de renforcer la confiance politique, de promouvoir les échanges de haut niveau et à tous les niveaux, et d'élargir la coopération dans les domaines de l'économie, de la défense et de la sécurité, de la réparation des conséquences de la guerre, ainsi que des sciences et technologies.

Sur les questions internationales et régionales, le ministre vietnamien s'est félicité de la contribution constante et responsable des États-Unis à la paix, à la sécurité et au développement régionaux. Il a fait l'éloge de l'initiative du Conseil de la paix du président Donald Trump et a remercié les États-Unis d'avoir invité le Vietnam à rejoindre ce mécanisme. Il a affirmé la volonté du Vietnam de tirer pleinement parti de son rôle et de ses atouts pour œuvrer avec les États-Unis et la communauté internationale à la promotion de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

De son côté, Marco Rubio a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du Parti et a réaffirmé le soutien des États-Unis à un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère. Il a apprécié les réalisations socio-économiques du pays et affirmé que le modèle de développement vietnamien était applicable à de nombreux pays.

Il a remercié le Vietnam d'avoir été parmi les premiers pays à accepter l'invitation à rejoindre le Conseil de la paix, soulignant que cette participation témoignait du rôle de plus en plus proactif et actif du pays face aux défis régionaux et mondiaux communs.

Le secrétaire d'État a noté que les relations vietnamo-américaines reposaient sur des bases solides et des intérêts partagés, facteur fondamental de leur croissance future.

Il a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient de travailler en étroite collaboration pour approfondir leur partenariat stratégique global de manière plus efficace. Marco Rubio a salué les propositions de Le Hoai Trung concernant les relations bilatérales et s'est engagé à promouvoir les échanges et les rencontres entre les hauts dirigeants des deux pays.

Concernant la coopération économique et commerciale, la partie américaine a appelé à la conclusion rapide des négociations tarifaires réciproques afin de créer un cadre pour une collaboration bilatérale renforcée, ainsi qu'à un élargissement de la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de la défense et de la sécurité, pour le bénéfice des populations des deux pays et pour la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Marco Rubio a salué le rôle et l'influence croissants du Vietnam au sein des instances régionales et multilatérales telles que l'ASEAN, le G20 et l'APEC, soulignant l'importance du règlement pacifique des différends, dans le respect des intérêts de toutes les parties.

À cette occasion, le ministre Le Hoai Trung a réitéré son invitation au secrétaire d'État américain à se rendre au Vietnam. Ce dernier l'a acceptée avec plaisir. -VNA/VI