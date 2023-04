Le Vietnam et les Émirats arabes unis négocieront un partenariat économique intégral

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le ministre émirati d’État au Commerce extérieur Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ont signé une déclaration ministérielle sur l’ouverture des négociations sur un accord de partenariat économique intégral (CEPA) entre les deux pays juste après que le Vietnam ait terminé ses procédures.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên (à gauche) et le ministre émirati d’État au Commerce extérieur Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Photo : VNA

La signature a eu lieu après leur rencontre lors de la visite de travail du ministre vietnamien aux Émirats arabes unis, les 5 et 6 avril.

Nguyên Hông Diên a déclaré que les deux pays pourraient entamer leurs négociations sur le CEPA après que le projet de termes de référence (TOR) de l’accord aura été convenu et approuvé par les organismes compétenst.

Il a hautement apprécié les opportunités que le CEPA devra apporter aux deux pays, dans le contexte où le Vietnam est devenu une plaque tournante de la fabrication de nombreux produits importants dans la région et le monde, alors que les Émirats arabes unis ont de nombreux atouts en tant que port de transbordement et centre financier et logistique.

La combinaison des forces des deux parties créera un élan pour la croissance de leurs relations commerciales et d’investissement dans les temps à venir, a-t-il déclaré.

Le ministre vietnamien a affirmé que les Émirats arabes unis sont le plus grand partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notant qu’il reste une grande marge de manœuvre pour que les deux pays exploitent le potentiel de leurs économies qui ont des atouts complémentaires.

Il a proposé aux deux parties de renforcer l’échange de délégations à tous les niveaux et de délégations commerciales pour explorer les opportunités de coopération, en particulier dans le domaine du commerce et de l’investissement.

Nguyên Hông Diên a également exhorté les organismes de gestion vietnamiens et émiratis à étudier et à promouvoir la mise en place d’un mécanisme de coopération pour la certification Halal afin de faciliter le commerce des produits agricoles entre les deux pays.

En accord avec les propositions du ministre vietnamien, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi a déclaré que son pays souhaite élargir la coopération économique avec le Vietnam et considère toujours le Vietnam comme son partenaire économique important.

Les dirigeants émiratis ont également donné des instructions pour entamer les négociations sur le CEPA dès que le Vietnam aura terminé les procédures, a-t-il noté, ajoutant non seulement le ministère émirati du Commerce extérieur, mais de nombreux ministères et secteurs en charge de domaines tels que l’énergie, l’industrie et les services logistiques ont tous soutenu la négociation, la signature et la mise en œuvre du CEPA.

Toujours au cours de la visite, le ministre Nguyên Hông Diên a rencontré le ministre émirati de l’Énergie et des Infrastructures, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei.

Il a informé son homologue du souhait du Vietnam de coopérer plus étroitement avec le ministère émirati de l’Énergie et des Infrastructures non seulement dans le domaine de l’énergie traditionnelle, mais également dans le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

Le ministre vietnamiea proposé que les deux parties signent un nouveau protocole d’accord de coopération énergétique, ajoutant que le Vietnam créera des conditions favorables pour que les partenaires émiratis coopèrent avec le Vietnam dans l’exploitation du pétrole et du gaz.

Il a suggéré d’envisager la possibilité d’investir dans la construction d’un centre de transbordement et de stockage de pétrole brut et de produits pétrochimiques au Vietnam pour subvenir aux besoins de la région asiatique. Il a également demandé à la partie émiratie d’étudier les opportunités d’investissement dans les infrastructures de transport d’électricité au Vietnam et de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines dans ce domaine.

En accord avec les propositions du ministre vietnamien, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei a souligné qu’il existe un grand potentiel pour les deux pays d’intensifier leur coopération.

Les Émirats arabes unis ont négocié et signé de nombreux accords de libre-échange (ALE) avec des partenaires importants comme le Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement émirati espère que les deux pays pourront signer un ALE cette année.

Les Émirats arabes unis souhaitent s’associer au Vietnam dans les domaines du transport d’électricité, de la production d’électricité, de la sécurité alimentaire, des soins de santé, des infrastructures, de la construction et de la gestion portuaire, a-t-il encore indiqué.