Le Vietnam et le Timor-Leste ouvrent de nouvelles perspectives de coopération dans la sécurité alimentaire et la pêche

Le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam (gauche) et le vice-Premier ministre du Timor-Leste, Mariano Assanami Sabino Lopes. Photo: VNA

Le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam, a rencontré, le 20 juillet à Dili, le vice-Premier ministre du Timor-Leste, Mariano Assanami Sabino Lopes, pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération dans la sécurité alimentaire, le développement rural, l'exploitation durable des ressources marines et la formation des ressources humaines.

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Mariano Assanami Sabino a déclaré que la production locale ne répond actuellement qu'à environ 40% des besoins alimentaires du pays. Ainsi, le renforcement des capacités de production vise non seulement à accroître l'autonomie alimentaire, mais s'associe également à des objectifs sociaux tels que l'amélioration de la nutrition, la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et la garantie de revenus stables pour les ménages ruraux.

Partageant des expériences vietnamiennes en les matières, Pham Binh Dam a souligné que la coopération alimentaire entre les deux pays peut se déployer de manière complémentaire. Dans un premier temps, le Vietnam continuera d'assurer un approvisionnement en riz stable, de qualité et adapté au marché du Timor-Leste. À long terme, la coopération doit s'élargir du commerce au soutien au développement des capacités de production locales.

Le Vietnam est prêt à partager son expérience concernant les variétés végétales, les techniques de culture, l'irrigation, la mécanisation, la conservation après récolte et la création de chaînes de valeur agricoles, a déclaré le responsable.

En ce qui concerne la pêche, le vice-Premier ministre timorais a indiqué que son pays possède une zone maritime quatre fois plus vaste que sa superficie terrestre avec d'importantes ressources, mais que ses capacités de capture, de conservation et de transformation restent limitées. Il souhaite renforcer le partage d’expériences avec le Vietnam pour améliorer l'approvisionnement local, créer des emplois et développer le commerce.

Séance de travail entre le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam (gauche) et le vice-Premier ministre timorais, Mariano Assanami Sabino Lopes. Photo: VNA

Pham Binh Dam a estimé que les entreprises vietnamiennes possèdent des atouts adaptés aux besoins du Timor-Leste, de la construction navale au transfert de techniques, jusqu'à la transformation. Les entreprises des deux pays peuvent étudier des modèles de production adaptés, associant l'investissement au recrutement et à la formation de la main-d'œuvre locale.

Le même jour, le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam, a assisté à la cérémonie de mise à l’eau de bateaux de pêche semi-industriels du Timor-Leste, en présence du Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmão. Parmi les trois navires lancés, l'un bénéficie d'un apport en capital d'une entreprise vietnamienne, ce qui illustre la transition progressive des entreprises vietnamiennes du commerce vers l'investissement productif sur place.

Pour assurer l'efficacité de ces projets, les deux parties accordent une importance particulière à la question des ressources humaines. Le vice-Premier ministre a souligné que le Timor-Leste dispose d'une main-d'œuvre jeune mais encore limitée en compétences.

Pham Binh Dam a affirmé la disposition du Vietnam à coopérer dans la formation professionnelle, concrétisant ainsi les accords signés en juin dernier.Les deux parties ont convenu de maintenir les échanges afin de définir dans les meilleurs délais les contenus prioritaires et de renforcer la stabilité à long terme au Timor-Leste. -VNA/VI