Le Vietnam et le Sénégal renforcent leurs liens économiques

Trân Thanh Mân (1er plan, au centre) et des délégués vietnamiens et sénégalais. Photo: VNA

Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la visite officielle du président de l'AN vietnamienne dans ce pays africain.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a souligné le potentiel considérable de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'agriculture, des télécommunications, des infrastructures numériques, des mines, de l'aquaculture et de la construction.

Rapportant aux participants le succès de ses entretiens avec le président de l'AN, El Malick Ndiaye, le président de l'AN vietnamienne a exprimé l'espoir que les résultats de la rencontre contribueront à approfondir l'amitié entre les deux pays, en particulier entre leurs parlements, et ouvriront la voie à une coopération plus large pour le développement et la prospérité des deux nations.

Trân Thanh Mân a suggéré que les deux organes législatifs renforcent leur soutien aux investisseurs vietnamiens au Sénégal, tout en encourageant les entreprises sénégalaises à explorer les opportunités offertes par le pays. Il a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne est prête à soutenir les entreprises sénégalaises souhaitant investir au Vietnam dans tous les secteurs.

Le président de l'AN vietnamienne a exprimé l'espoir que les accords signés entre les ministères, les secteurs, les entreprises et les sociétés des deux pays se concrétiseront prochainement par des programmes de coopération spécifiques. L'AN et le gouvernement vietnamiens sont prêts à créer toutes les conditions juridiques nécessaires pour faciliter les rencontres entre les entreprises des deux pays afin de mettre en œuvre efficacement les accords et les projets d'investissement.

Perspectives de développement

Le président de l'AN du Sénégal, El Malick Ndiaye, a pour sa part souligné l'importance de cet événement, le qualifiant de jalon dans le partenariat entre les deux nations. Bien que géographiquement éloignés, le Vietnam et le Sénégal sont unis par un lien invisible mais puissant, et la visite du président de l'AN, Trân Thanh Mân, a insufflé un nouveau souffle à la diplomatie parlementaire.

Le dirigeant hôte a souligné le rôle stratégique que jouent les deux organes législatifs dans la construction de liens solides entre leurs économies, grâce à la création d'un cadre juridique favorable aux affaires et à l'investissement, à un suivi rigoureux des activités gouvernementales et au soutien aux réformes visant à renforcer la compétitivité nationale.

Les échanges bilatéraux affichent des perspectives de développement prometteuses cette année, le Vietnam étant un partenaire commercial stratégique du Sénégal, notamment dans le secteur agricole, a-t-il déclaré. Le Sénégal importe actuellement 10% de riz du Vietnam, tandis que ce pays d'Asie du Sud-Est lui vend des noix de cajou, des fruits de mer, de la farine de poisson et des aliments pour bétail.

Appelant à une coopération plus approfondie, le dirigeant a déclaré que le dialogue offrait l'occasion d'aborder les politiques publiques, les cadres juridiques et les perspectives d'investissement dans l'agriculture, le commerce et l'agroalimentaire. Il a également salué le dynamisme de l'industrialisation du Vietnam, source d'inspiration pour de nombreux pays du Sud, dont le Sénégal.

Lors de l'événement, les participants ont discuté des opportunités d'investissement et des nouvelles voies de coopération à venir.

Pham Ngoc Mâu, directeur général adjoint du département de la coopération internationale du ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement, a déclaré que le Vietnam avait mené de nombreux projets dans les pays en développement, visant à transférer des sciences et technologies agricoles, aidant ainsi ces pays à développer leur secteur agricole, à garantir la sécurité alimentaire et à se tourner vers l'exportation.

Le Vietnam peut soutenir les pays africains dans le développement de projets agricoles, l'élaboration de plans directeurs d'aménagement du territoire et la réalisation d'un zonage détaillé, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le Vietnam était disposé à coopérer dans la recherche scientifique et technologique agricole et à organiser des formations, au Vietnam ou sur place, afin de renforcer les capacités des agents de vulgarisation agricole, des gestionnaires et des décideurs politiques.

Des représentants de ministères, d'agences et d'entreprises sénégalaises ont exprimé leur ferme volonté d'approfondir la coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que l'agriculture, la pêche, les industries de transformation, les énergies renouvelables et les technologies de l'information.

Pour exploiter pleinement le potentiel de coopération, les délégués ont souligné la nécessité de renforcer les échanges d'informations et la connectivité interentreprises.

Ils ont suggéré aux deux gouvernements d'adopter des politiques de soutien en matière de capitaux, de technologies et d'accès aux marchés pour les petites et moyennes entreprises, tout en favorisant les échanges culturels et interpersonnels, expliquant que la compréhension mutuelle des cultures et des peuples de chacun servira de passerelle durable pour une collaboration économique à long terme.