Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leur coopération dans l'application de la loi

Lors de l’entretien entre une délégation de haut rang du ministère de la Sécurité publique, dirigée par son vice-ministre Le Quoc Hung et le ministre d'État britannique à l'Immigration, Robert Jenrick. Photo : VNA

Du 16 au 21 septembre au Royaume-Uni, une délégation de haut rang du ministère de la Sécurité publique, dirigée par son vice-ministre Le Quoc Hung, a eu des séances de travail avec les organes britanniques d'application de la loi.



Lors de l’entretien avec le ministre d'État britannique à l'Immigration, Robert Jenrick, les deux parties ont convenu d'approfondir le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni ; de continuer à mettre en œuvre des activités d'échange de délégations à tous les niveaux ; de partager des expériences, des informations, de coopérer efficacement dans les domaines de l'immigration et du rapatriement, la coordination des enquêtes dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la traite humaine, le trafic illicite de migrants, la criminalité utilisant la haute technologie, l’appropriation frauduleuse de biens, la criminalité financière et bancaire et le blanchiment d'argent...



Le vice-ministre Le Quoc Hung a proposé que les deux parties entament prochainement des négociations en vue de la signature d'un accord sur l'extradition des criminels afin de compléter le cadre juridique et de créer des conditions favorables pour une meilleure coopération future.



La partie britannique a proposé que les deux parties négocient un accord sur le partage des casiers judiciaires de criminels.



Dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni, la délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique a aussi travaillé avec la National Crime Agency (NCA), la police métropolitaine, a visité un certain nombre d'unités de celle-ci et a rencontré des responsables de l'ambassade du Vietnam à Londres.