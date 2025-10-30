Le Vietnam et le Royaume-Uni élèvent leurs relations au rang de Partenariat stratégique global

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a présidé, dans l’après-midi du 29 octobre (heure locale), à Londres, la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.



Lors de l’entretien tenu après la cérémonie d’accueil officielle, le Premier ministre Keir Starmer a souligné que cette visite du dirigeant vietnamien constitue une étape importante dans le renforcement des relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays.



Le Premier ministre britannique a affirmé que le Vietnam est une économie dynamique et ouverte, jouant un rôle de plus en plus important dans la région Asie–Pacifique, et figurant parmi les partenaires importants du Royaume-Uni en Asie du Sud-Est et en Asie-Pacifique.



Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations d’amitié traditionnelles et à son partenariat stratégique avec le Royaume-Uni, fondés sur le respect mutuel, les intérêts communs et la coopération tournée vers l’avenir. Il a déclaré que le Vietnam est prêt à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines clés : politique et diplomatie, défense et sécurité, science et technologie, transformation numérique, finance et banque, éducation et formation, environnement et lutte contre le changement climatique, ainsi que culture et échanges entre les peuples. Il a ajouté que le Vietnam, en tant que membre de l’ASEAN, est prêt à servir de passerelle et à promouvoir la coopération entre le Royaume-Uni et l’ASEAN, tout en jouant le rôle de porte d’accès au le marché de l’Asie du Sud-Est pour le Royaume-Uni.

Le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre Keir Starmer. Photo: VNA



Les deux dirigeants ont reconnu que les deux pays disposent d’un vaste potentiel de coopération dans la nouvelle période, notamment dans la transition économique et énergétique vers une croissance verte et durable, le développement de l’industrie numérique et la formation de ressources humaines de haute qualité.



Le Premier ministre Keir Starmer a exprimé le souhait de développer des relations globales avec le Vietnam, notamment dans le cadre de l’Accord de libre-échange Royaume-Uni–Vietnam (UKVFTA) et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Il a souligné que le gouvernement du Royaume-Uni est prêt à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, tout en encourageant les entreprises britanniques à renforcer leurs investissements et leur coopération au Vietnam, et en s’engageant à soutenir le pays dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).



Les deux dirigeants ont convenu de doubler le volume des échanges commerciaux dans les années à venir, de diversifier la coopération en matière de sécurité et de défense, de lutter contre l’immigration illégale et de renforcer la collaboration dans le maintien de la paix et la formation.



Les deux parties ont également souligné l’importance de préserver la paix et la stabilité régionales, d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, et de régler pacifiquement les différends en Asie–Pacifique, y compris en Mer Orientale, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Panorama de l'entretien. Photo: VNA



À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont publié une Déclaration conjointe annonçant la mise à niveau officielle des relations Vietnam–Royaume-Uni au rang de Partenariat stratégique global. À cette occasion, le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans la lutte contre la fraude internationale, ainsi qu’un plan visant à renforcer la coopération sur les questions migratoires.



Les deux parties ont salué la signature de plusieurs accords importants dans les domaines de l’économie, de la finance verte, de l’éducation, de la santé, des énergies propres et renouvelables, ainsi que de la coopération décentralisée, créant une base pour une coopération plus approfondie entre les deux pays. – VNA/VI