Le Vietnam et le Royaume-Uni coopèrent dans la lutte contre la traite d’êtres humains

Le général de corps d'armés Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense, a reçu le 16 août à Hanoï Matthew Rycroft, secrétaire permanent du Home Office.

Le général de corps d'armés Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense (gauche), et Matthew Rycroft, secrétaire permanent du Home Office. Photo: VNA



Le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a passé en revue les activités de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni lors de ces derniers temps. Il a proposé à la partie britannique de poursuivre la collaboration pour mettre en œuvre le mémorandum de coopération dans la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains, notamment de maintenir les activités d'échange d'informations et d'expériences.

Le Vietnam est l'un des partenaires stratégiques importants du Royaume-Uni. Outre la coopération en matière de prévention et de lutte contre la migration illégale, celle dans la lutte contre la traite d’êtres humains est un contenu de coopération important dans l’intérêt commun, a affirmé Matthew Rycroft.

Selon lui, le Royaume-Uni s'est engagé à travailler avec le Vietnam pour garantir des voies d'immigration sûres et légales sur son sol, protéger les victimes de la traite d’êtres humains et mettre fin à ce type de criminalité.