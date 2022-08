Le Vietnam et le Qatar ont des places pour booster leur coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, s’est entretenu lundi matin, 15 août, à Hanoï, avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en visite officielle au Vietnam.

Photo : VNA

Les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont réjouis du développement positif des relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Qatar ces dernières années. Ils ont convenu que les deux parties avaient encore beaucoup de places pour renforcer davantage leur coopération bilatérale, en particulier dans des domaines potentiels tels que la politique, la diplomatie, l'économie, l'énergie, le tourisme et le travail.

Ils ont invité les deux parties à se coordonner étroitement pour organiser avec succès les célébrations du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Qatar en 2023. Vietnamiens et Qatariens ont également convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, dont l’Association des pays d’Asie du Sud-Est (ASEAN) ou encore le Conseil de coopération du Golfe.

Le Vietnam créera les meilleures conditions pour que les entreprises et les fonds d’investissements qatariens puissent s’y implanter durablement, a affirmé le chef de la diplomatie vietnamienne. Alors que le tourisme vietnamien se redresse rapidement après la pandémie de Covid-19, Bui Thanh Son a exprimé son souhait d’accueillir davantage de touristes qataris au Vietnam dans les temps à venir.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a, quant à lui, affirmé que le Vietnam est un partenaire prioritaire du Qatar en Asie-Pacifique et une destination attrayante pour les investisseurs qataris.

Il a suggéré aux deux parties de renforcer le partage d’informations sur les projets et les opportunités d’investissement, et de promouvoir la coopération bilatérale dans les secteurs phares tels que l’économie verte, les énergies renouvelables, les sciences et les technologies et l’agriculture.

Toujours dans le cadre de cette visite, les deux parties ont échangé des vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ont signé un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et spéciaux.